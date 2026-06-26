400 выходов на посадку и роботы-работники: вот где строится крупнейший аэропорт в мире

В Дубае уже планируют открыть не только самый большой, но и самый современный аэропорт в мире. Там будут работать не только люди, но и роботы, а пассажирам не придется стоять в очередях.

В Дубае уже разработан план строительства нового международного аэропорта "Аль-Мактум". Он будет расположен к юго-западу от города и заменит Международный аэропорт Дубая уже в течение ближайшего десятилетия, пишет Express.

Интересно : в этой стране в аэропорту придется ждать дольше всего: летом рейсы там постоянно задерживаются

Что известно о новом аэропорту в Дубае?

Ожидается, что новый аэропорт "Аль-Мактум" станет самым загруженным аэропортом в мире, а его площадь составит 70 квадратных километров. На его территории будут расположены пять параллельных взлетно-посадочных полос и 400 выходов к самолетам, а самые современные технологии позволят обслуживать до 260 миллионов пассажиров в год.

Для сравнения: в прошлом году самый загруженный аэропорт мира, также расположенный в Дубае, обслужил 86,9 миллиона туристов.

В настоящее время завершение первого этапа проекта планируется на ближайшие десять лет. Начальная пропускная способность составит 150 миллионов пассажиров в год.

Чем особенный новый аэропорт?

Амбициозный проект аэропорта в Дубае включает не только невероятную пропускную способность. Там вообще не будет очередей, ведь багаж можно будет сдать ещё до того, как пассажиры доберутся до терминала. А это означает, что не нужно будет повторно проходить процедуры безопасности и таможенного контроля.

Еще одна новинка аэропорта — это интегрированная подземная автоматизированная система перемещения людей. Поскольку аэропорт планируется огромным, добираться пешком из одного его угла в другой может быть долго, но многопутный поезд с 14 станциями для перевозки пассажиров должен устранить эту проблему.

Получить багаж после полета также можно будет быстрее: новая система способна обрабатывать десятки тысяч чемоданов менее чем за час. Обрабатывать багаж в аэропорту будут не люди, а роботы с искусственным интеллектом — и благодаря этому чемоданы можно будет забрать через считанные минуты после выхода из самолета.