Airbnb предлагает туристам пожить в домике Смурфиков: сказочные кадры "голубого" поселка

По случаю выхода нового мультфильма "Смурфики" от Paramount Animation, Airbnb объявил об уникальном предложении для фанатов. Платформа предлагает возможность окунуться в волшебный мир смурфиков на один день.

Провести день в бельгийском лесу, где когда-то родилась идея синих человечков, смогут 2 семьи. Как выглядит сказочный мир, показывает 24 Канал со ссылкой на Airbnb.

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Как выглядит "поселок смурфов" от Airbnb?

Гостей ждет увлекательная четырехчасовая программа, которая развернется возле культового грибного домика Папы Смурфа. Сопровождать участников будет Николас Титгат, внук создателя персонажей Пейо.

Это будет день голубой магии, где гостям не придется беспокоиться о Гаргамеле,

– говорится в сообщении.



Туристы имеют возможность побывать в мире смурфиков / Фото Airbnb

Во время сказочного мероприятия гости примут участие в:

создании шапочки как у смурфа,

стрельбе из лука,

пикнике с угощениями в стиле волшебного мира,

танцах под музыку из нового фильма.

Airbnb предлагает туристам прожить день как смурфик / Фото Airbnb

Будущее событие состоится 3 августа и будет иметь два отдельных временных слота для участников. Заинтересованные участники могут забронировать места, начиная с 16 июля в 12:00 по центральноевропейскому времени на сайте Airbnb.

Участие ограничено – по одной семье из четырех человек, в каждом временном слоте. Событие является бесплатным, но участники самостоятельно покрывают расходы на проезд к месту проведения мероприятия.

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