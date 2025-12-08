Милан вводит новые и строгие запреты для туристов: путешествовать станет дороже
- С 2026 года Милан планирует запретить использование ящиков для ключей, во избежание ненадлежащего использования государственной собственности и из соображений безопасности.
- Владельцы квартир и хостелов должны удалить ящики в течение 30 дней или оплатить штраф в размере 400 евро.
Уже с 2026 года Милан планирует ужесточить запрет на краткосрочную аренду жилья и полностью запретить использование одной очень популярной в городе вещи.
До сих пор почти на каждой улице в Милане можно увидеть ящики для ключей – они используются для того, чтобы туристы, прибывающие в город, могли самостоятельно заселяться в хостелы, сообщает 24 Канал со ссылкой на Euronews.
Впрочем, уже с 2026 года Милан планирует полностью запретить использование этих ящиков.
Почему в Милане усиливают запрет на краткосрочную аренду?
В городском муниципалитете отмечают, что ящики – это ненадлежащее использование государственной собственности, ведь так владельцы хостелов избегают уплаты соответствующих сборов. Кроме того, в резолюции о запрете ящиков упоминаются также и соображения безопасности: мол, ящики могут использовать для незаконной деятельности, в том числе и для торговли наркотиками.
Владельцы квартир и хостелов в Милане имеют тридцать дней, чтобы выполнить требование местного правительства и удалить ящики. А вот если они этого не сделают, уже вскоре придется заплатить за это штраф, а также оплатить расходы на удаление ящиков муниципалитетом. Штраф составит 400 евро, пишет Independent.
Милан – это далеко не первый город, принимающий подобные меры. Ранее немало итальянских туристических городов, например Флоренция, Рим и Венеция уже прибегли к подобным запретам.
Дело в том, что самостоятельная регистрация туристов с помощью ящиков с ключами затрудняет отслеживание гостей и создает пробелы в подотчетности. Но еще одна причина запрета ящиков – это бум краткосрочной аренды и чрезмерного туризма, от которого страдает немало популярных итальянских городов.
