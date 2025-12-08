Мілан вводить нові й суворі заборони для туристів: подорожувати стане дорожче

Вже з 2026 року Мілан планує посилити заборону на короткострокову оренду житла та повністю заборонити використання однієї дуже популярної у місті речі.

Ще досі майже на кожній вулиці у Мілані можна побачити скриньки для ключів – вони використовуються для того, аби туристи, що прибувають у місто, могли самостійно заселятися у хостели, повідомляє 24 Канал з посиланням на Euronews.

Втім, вже з 2026 року Мілан планує повністю заборонити використання цих скриньок.

Чому в Мілані посилюють заборону на короткострокову оренду?

У міському муніципалітеті наголошують, що скриньки – це неналежне використання державної власності, адже так власники хостелів уникають сплати відповідних зборів. Окрім того, у резолюції щодо заборони скриньок згадуються також і міркування безпеки: мовляв, скриньки можуть використовувати для незаконної діяльності, зокрема й для торгівлі наркотиками.

Власники квартир та хостелів у Мілані мають тридцять днів, аби виконати вимогу місцевого уряду та видалити скриньки. А ось якщо вони цього не зроблять, вже невдовзі доведеться сплатити за це штраф, а також оплатити витрати на видалення скриньок муніципалітетом. Штраф становитиме 400 євро, пише Independent.

Мілан – це далеко не перше місто, що вживає подібних заходів. Раніше чимало італійських туристичних міст, як-от Флоренція, Рим та Венеція вже вдалися до подібних заборон.

Річ у тому, що самостійна реєстрація туристів за допомогою скриньок з ключами ускладнює відстеження гостей та створює прогалини у підзвітності. Але ще одна причина заборони скриньок – це бум короткострокової оренди та надмірного туризму, від якого страждає чимало популярних італійських міст.

Що ще потрібно знати туристам за кордоном?