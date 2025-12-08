Укр Рус
Закордон Туризм Мілан вводить нові й суворі заборони для туристів: подорожувати стане дорожче
8 грудня, 11:31
3

Мілан вводить нові й суворі заборони для туристів: подорожувати стане дорожче

Марина Блохіна
Основні тези
  • З 2026 року Мілан планує заборонити використання скриньок для ключів, щоб уникнути неналежного використання державної власності та з міркувань безпеки.
  • Власники квартир та хостелів повинні видалити скриньки протягом 30 днів або сплатити штраф у розмірі 400 євро.

Вже з 2026 року Мілан планує посилити заборону на короткострокову оренду житла та повністю заборонити використання однієї дуже популярної у місті речі.

Ще досі майже на кожній вулиці у Мілані можна побачити скриньки для ключів – вони використовуються для того, аби туристи, що прибувають у місто, могли самостійно заселятися у хостели, повідомляє 24 Канал з посиланням на Euronews

Цікаво Правда про життя у Варшаві, про яку ніхто не говорить: мінуси від українки

Втім, вже з 2026 року Мілан планує повністю заборонити використання цих скриньок. 

Чому в Мілані посилюють заборону на короткострокову оренду?

У міському муніципалітеті наголошують, що скриньки – це неналежне використання державної власності, адже так власники хостелів уникають сплати відповідних зборів. Окрім того, у резолюції щодо заборони скриньок згадуються також і міркування безпеки: мовляв, скриньки можуть використовувати для незаконної діяльності, зокрема й для торгівлі наркотиками. 

 Власники квартир та хостелів у Мілані мають тридцять днів, аби виконати вимогу місцевого уряду та видалити скриньки. А ось якщо вони цього не зроблять, вже невдовзі доведеться сплатити за це штраф, а також оплатити витрати на видалення скриньок муніципалітетом. Штраф становитиме 400 євро, пише Independent

Мілан – це далеко не перше місто, що вживає подібних заходів. Раніше чимало італійських туристичних міст, як-от Флоренція, Рим та Венеція вже вдалися до подібних заборон. 

Річ у тому, що самостійна реєстрація туристів за допомогою скриньок з ключами ускладнює відстеження гостей та створює прогалини у підзвітності. Але ще одна причина заборони скриньок – це бум короткострокової оренди та надмірного туризму, від якого страждає чимало популярних італійських міст. 

Що ще потрібно знати туристам за кордоном?