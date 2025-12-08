Мілан вводить нові й суворі заборони для туристів: подорожувати стане дорожче
- З 2026 року Мілан планує заборонити використання скриньок для ключів, щоб уникнути неналежного використання державної власності та з міркувань безпеки.
- Власники квартир та хостелів повинні видалити скриньки протягом 30 днів або сплатити штраф у розмірі 400 євро.
Вже з 2026 року Мілан планує посилити заборону на короткострокову оренду житла та повністю заборонити використання однієї дуже популярної у місті речі.
Ще досі майже на кожній вулиці у Мілані можна побачити скриньки для ключів – вони використовуються для того, аби туристи, що прибувають у місто, могли самостійно заселятися у хостели, повідомляє 24 Канал з посиланням на Euronews.
Втім, вже з 2026 року Мілан планує повністю заборонити використання цих скриньок.
Чому в Мілані посилюють заборону на короткострокову оренду?
У міському муніципалітеті наголошують, що скриньки – це неналежне використання державної власності, адже так власники хостелів уникають сплати відповідних зборів. Окрім того, у резолюції щодо заборони скриньок згадуються також і міркування безпеки: мовляв, скриньки можуть використовувати для незаконної діяльності, зокрема й для торгівлі наркотиками.
Власники квартир та хостелів у Мілані мають тридцять днів, аби виконати вимогу місцевого уряду та видалити скриньки. А ось якщо вони цього не зроблять, вже невдовзі доведеться сплатити за це штраф, а також оплатити витрати на видалення скриньок муніципалітетом. Штраф становитиме 400 євро, пише Independent.
Мілан – це далеко не перше місто, що вживає подібних заходів. Раніше чимало італійських туристичних міст, як-от Флоренція, Рим та Венеція вже вдалися до подібних заборон.
Річ у тому, що самостійна реєстрація туристів за допомогою скриньок з ключами ускладнює відстеження гостей та створює прогалини у підзвітності. Але ще одна причина заборони скриньок – це бум короткострокової оренди та надмірного туризму, від якого страждає чимало популярних італійських міст.
Що ще потрібно знати туристам за кордоном?
Під час подорожі до Румунії слід уважно перевірити свій багаж, адже деякі речі завозити у країну не можна. І для того, аби вас не "завернули" на кордоні, краще переконатися, що заборонених продуктів та товарів немає.
Тим часом у Таїланді скасовують заборону, що існувала практично пів століття – це має привабити до країни нових туристів.