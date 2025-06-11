Какие электронные очереди доступны для пересечения границы: актуальный перечень
- Система еЧерга позволяет запланировать пересечение границы заранее, действует для всех лицензированных транспортных средств.
- Министерство обновило названия электронных очередей для лучшего понимания водителями, в частности для грузовиков различной массы.
- Доступные электронные очереди охватывают границы с Польшей, Румынией, Молдовой, Словакией и Венгрией, с различными условиями для грузовиков и автобусов.
Система еЧерга позволяет запланировать поездку заранее и не стоять в физических очередях. Она действует на всех пунктах пропуска.
очередью может пользоваться весь лицензированный транспорт: грузовики и автобусы. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Министерство развития общин и территорий.
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Названия электронных очередей обновили
Министерство обновило в системе названия очередей, чтобы сделать их более понятными для водителей и перевозчиков.
Это поможет быстрее находить нужный маршрут и избегать путаницы при выборе очереди, особенно когда речь идет о грузовиках разной массы,
– объяснили в министерстве.
Справка. Загруженность на различных пунктах пропуска для различных видов транспорта можно посмотреть на сайте еЧерга.
Типы еЧерг на разных пунктах пропуска: обновленные названия для регистрации
Польша
- Грушев – Будомеж (для грузовиков ≤ 7,5 тонн)
- Грушев – Будомеж. Автобусы
- Краковец – Корчова (для грузовиков ≥ 7,5 тонн)
- Краковец – Корчева (для пустых грузовиков ≥ 7,5 тонн)
- Краковец – Корчева. Товары 1-24 группы УКТВЭД (≥ 7,5 тонн)
- Краковец – Корчева. Автобусы
- Нижанковичи – Мальховичи. Автобусы
- Рава-Русская – Хребенне (для грузовиков ≥ 7,5 тонн)
- Рава-Русская – Хребенне (для пустых грузовиков ≥ 7,5 тонн)
- Рава-Русская – Хребенне. Товары 1-24 группы УКТВЭД (≥ 7,5 тонн)
- Рава-Русская – Хребенне. Автобусы (по расписанию)
- Смильница – Кросьценко (для грузовиков ≤ 7,5 тонн)
- Смильница – Кросьценко. Автобусы (по расписанию)
- Угринов – Долгобичув (для грузовиков ≥ 3,5 тонн до ≤ 7,5 тонн)
- Угринов – Долгобичув (для пустых грузовиков ≥ 7,5 тонн)
- Угринов – Долгобичув. Автобусы (по расписанию)
- Устилуг – Зосин (для грузовиков ≤ 7,5 тонн)
- Устилуг – Зосин (для пустых грузовиков ≥ 7,5 тонн)
- Устилуг – Зосин. Автобусы
- Шегини – Медика (для грузовиков ≥ 7,5 тонн)
- Шегини – Медика (для пустых грузовиков ≥ 7,5 тонн)
- Шегини – Медика. Автобусы
- Ягодин – Дорогуск (для грузовиков ≥ 7,5 тонн)
- Ягодин – Дорогуск (для пустых грузовиков ≥ 7,5 тонн)
- Ягодин – Дорогуск. Товары 1-24 группы УКТВЭД (≥ 7,5 тонн)
- Ягодин – Дорогуск. Автобусы (по расписанию)
Румыния
- Дяковцы – Раковец (для грузовиков ≥ 3,5 тонн и пустых ≥ 7,5 тонн)
- Дьяковцы – Раковец. Автобусы (по расписанию)
- Дьяково – Халмеу (для грузовиков ≥ 3,5 тонн)
- Дьяково – Халмеу. Автобусы (по расписанию)
- Красноильск – Викову де Сус (для грузовиков ≥ 3,5 тонн)
- Красноильск – Векову де Сус (для пустых грузовиков ≥ 7,5 тонн)
- Красноильск – Векову де Сус. Автобусы (по расписанию)
- Орловка – Исакча (для грузовиков ≥ 3,5 тонн)
- Орловка – Исакча. Автобусы (по расписанию)
- Порубное – Сирет (для грузовиков ≥ 3,5 тонн)
- Порубное – Сирет (для пустых грузовиков ≥ 3,5 тонн)
- Порубное – Сирет. Автобусы (по расписанию)
Молдова
- Виноградовка – Вулканешты (для грузовиков ≥ 3,5 тонн)
- Виноградовка – Вулканешты. Автобусы (по расписанию)
- Малоярославец 1 – Чадыр-Лунга (для грузовиков ≥ 3,5 тонн)
- Малоярославец 1 – Чадыр-Лунга.Автобусы (по расписанию)
- Мамалыга – Кривая (для грузовиков ≥ 3,5 тонн)
- Мамалыга – Кривая. Автобусы (по расписанию)
- Маяки-Удобное – Паланка. Автобусы
- Могилев-Подольский – Отач (для грузовиков ≥ 3,5 тонн)
- Могилев-Подольский – Отач. Автобусы (по расписанию)
- Новые Трояны – Чадыр-Лунга (для грузовиков ≥ 3,5 тонн)
- Новые Трояны – Чадыр-Лунга. Автобусы (по расписанию)
- Рени – Джурджулешты (для грузовиков ≥ 3,5 тонн)
- Рени – Джурджулешты. Автобусы (по расписанию)
- Росошаны – Бричень (для грузовиков ≥ 3,5 тонн)
- Росошаны – Бричень. Автобусы (по расписанию)
- Августовское 1 – Басарабяска (для грузовиков ≥ 3,5 тонн)
- Августовское 1 – Басарабяска. Автобусы (по расписанию)
- Староказачье – Тудора (для грузовиков ≥ 3,5 тонн)
- Староказачье – Тудора. Автобусы (по расписанию)
- Табаки – Мирное (для грузовиков ≥ 3,5 тонн)
- Табаки – Мирное. Автобусы (по расписанию)
Словакия
- Малый Березный – Убля (для грузовиков ≤ 3,5 тонн)
- Малый Березный – Убля. Автобусы (по расписанию)
- Ужгород – Вишне Немецкое (для грузовиков ≥ 3,5 тонн)
- Ужгород – Вышне Немецкое (для пустых грузовиков > 3,5 тонн)
- Ужгород – Вышне Немецкое. Автобусы (по расписанию)
Венгрия
- Лужанка – Берегшурань (для грузовиков ≤ 7,5 тонн)
- Лужанка – Берегшурань (для пустых грузовиков ≥ 7,5 тонн)
- Лужанка – Берегшурань. Автобусы (по расписанию)
- Чоп (Тиса) – Захонь (для грузовиков ≥ 3,5 тонн)
- Чоп (Тиса) – Захонь (для пустых грузовиков ≥ 3,5 тонн)
- Чоп (Тиса) – Захонь. Автобусы (по расписанию)