Укр Рус
Закордон Новости о работе за рубежом Какие электронные очереди доступны для пересечения границы: актуальный перечень
11 июня, 12:11
5

Какие электронные очереди доступны для пересечения границы: актуальный перечень

Анастасия Кушпит
Основні тези
  • Система еЧерга позволяет запланировать пересечение границы заранее, действует для всех лицензированных транспортных средств.
  • Министерство обновило названия электронных очередей для лучшего понимания водителями, в частности для грузовиков различной массы.
  • Доступные электронные очереди охватывают границы с Польшей, Румынией, Молдовой, Словакией и Венгрией, с различными условиями для грузовиков и автобусов.

Система еЧерга позволяет запланировать поездку заранее и не стоять в физических очередях. Она действует на всех пунктах пропуска.

очередью может пользоваться весь лицензированный транспорт: грузовики и автобусы. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Министерство развития общин и территорий.

Смотрите также Пробки до 15 километров: на границе Польши и Германии транспортный хаос

Названия электронных очередей обновили

Министерство обновило в системе названия очередей, чтобы сделать их более понятными для водителей и перевозчиков.

Это поможет быстрее находить нужный маршрут и избегать путаницы при выборе очереди, особенно когда речь идет о грузовиках разной массы,
– объяснили в министерстве.

Справка. Загруженность на различных пунктах пропуска для различных видов транспорта можно посмотреть на сайте еЧерга.

Типы еЧерг на разных пунктах пропуска: обновленные названия для регистрации

Польша

  • Грушев – Будомеж (для грузовиков ≤ 7,5 тонн)
  • Грушев – Будомеж. Автобусы
  • Краковец – Корчова (для грузовиков ≥ 7,5 тонн)
  • Краковец – Корчева (для пустых грузовиков ≥ 7,5 тонн)
  • Краковец – Корчева. Товары 1-24 группы УКТВЭД (≥ 7,5 тонн)
  • Краковец – Корчева. Автобусы
  • Нижанковичи – Мальховичи. Автобусы
  • Рава-Русская – Хребенне (для грузовиков ≥ 7,5 тонн)
  • Рава-Русская – Хребенне (для пустых грузовиков ≥ 7,5 тонн)
  • Рава-Русская – Хребенне. Товары 1-24 группы УКТВЭД (≥ 7,5 тонн)
  • Рава-Русская – Хребенне. Автобусы (по расписанию)
  • Смильница – Кросьценко (для грузовиков ≤ 7,5 тонн)
  • Смильница – Кросьценко. Автобусы (по расписанию)
  • Угринов – Долгобичув (для грузовиков ≥ 3,5 тонн до ≤ 7,5 тонн)
  • Угринов – Долгобичув (для пустых грузовиков ≥ 7,5 тонн)
  • Угринов – Долгобичув. Автобусы (по расписанию)
  • Устилуг – Зосин (для грузовиков ≤ 7,5 тонн)
  • Устилуг – Зосин (для пустых грузовиков ≥ 7,5 тонн)
  • Устилуг – Зосин. Автобусы
  • Шегини – Медика (для грузовиков ≥ 7,5 тонн)
  • Шегини – Медика (для пустых грузовиков ≥ 7,5 тонн)
  • Шегини – Медика. Автобусы
  • Ягодин – Дорогуск (для грузовиков ≥ 7,5 тонн)
  • Ягодин – Дорогуск (для пустых грузовиков ≥ 7,5 тонн)
  • Ягодин – Дорогуск. Товары 1-24 группы УКТВЭД (≥ 7,5 тонн)
  • Ягодин – Дорогуск. Автобусы (по расписанию)

Румыния

  • Дяковцы – Раковец (для грузовиков ≥ 3,5 тонн и пустых ≥ 7,5 тонн)
  • Дьяковцы – Раковец. Автобусы (по расписанию)
  • Дьяково – Халмеу (для грузовиков ≥ 3,5 тонн)
  • Дьяково – Халмеу. Автобусы (по расписанию)
  • Красноильск – Викову де Сус (для грузовиков ≥ 3,5 тонн)
  • Красноильск – Векову де Сус (для пустых грузовиков ≥ 7,5 тонн)
  • Красноильск – Векову де Сус. Автобусы (по расписанию)
  • Орловка – Исакча (для грузовиков ≥ 3,5 тонн)
  • Орловка – Исакча. Автобусы (по расписанию)
  • Порубное – Сирет (для грузовиков ≥ 3,5 тонн)
  • Порубное – Сирет (для пустых грузовиков ≥ 3,5 тонн)
  • Порубное – Сирет. Автобусы (по расписанию)

Молдова

  • Виноградовка – Вулканешты (для грузовиков ≥ 3,5 тонн)
  • Виноградовка – Вулканешты. Автобусы (по расписанию)
  • Малоярославец 1 – Чадыр-Лунга (для грузовиков ≥ 3,5 тонн)
  • Малоярославец 1 – Чадыр-Лунга.Автобусы (по расписанию)
  • Мамалыга – Кривая (для грузовиков ≥ 3,5 тонн)
  • Мамалыга – Кривая. Автобусы (по расписанию)
  • Маяки-Удобное – Паланка. Автобусы
  • Могилев-Подольский – Отач (для грузовиков ≥ 3,5 тонн)
  • Могилев-Подольский – Отач. Автобусы (по расписанию)
  • Новые Трояны – Чадыр-Лунга (для грузовиков ≥ 3,5 тонн)
  • Новые Трояны – Чадыр-Лунга. Автобусы (по расписанию)
  • Рени – Джурджулешты (для грузовиков ≥ 3,5 тонн)
  • Рени – Джурджулешты. Автобусы (по расписанию)
  • Росошаны – Бричень (для грузовиков ≥ 3,5 тонн)
  • Росошаны – Бричень. Автобусы (по расписанию)
  • Августовское 1 – Басарабяска (для грузовиков ≥ 3,5 тонн)
  • Августовское 1 – Басарабяска. Автобусы (по расписанию)
  • Староказачье – Тудора (для грузовиков ≥ 3,5 тонн)
  • Староказачье – Тудора. Автобусы (по расписанию)
  • Табаки – Мирное (для грузовиков ≥ 3,5 тонн)
  • Табаки – Мирное. Автобусы (по расписанию)

Словакия

  • Малый Березный – Убля (для грузовиков ≤ 3,5 тонн)
  • Малый Березный – Убля. Автобусы (по расписанию)
  • Ужгород – Вишне Немецкое (для грузовиков ≥ 3,5 тонн)
  • Ужгород – Вышне Немецкое (для пустых грузовиков > 3,5 тонн)
  • Ужгород – Вышне Немецкое. Автобусы (по расписанию)

Венгрия

  • Лужанка – Берегшурань (для грузовиков ≤ 7,5 тонн)
  • Лужанка – Берегшурань (для пустых грузовиков ≥ 7,5 тонн)
  • Лужанка – Берегшурань. Автобусы (по расписанию)
  • Чоп (Тиса) – Захонь (для грузовиков ≥ 3,5 тонн)
  • Чоп (Тиса) – Захонь (для пустых грузовиков ≥ 3,5 тонн)
  • Чоп (Тиса) – Захонь. Автобусы (по расписанию)