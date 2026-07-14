Осталось всего до 31 августа: кто в Польше может лишиться временной защиты

Украинцам в Польше дали время только до 31 августа, чтобы обновить данные в реестре PESEL UKR. Впрочем, это требование касается далеко не всех –: оформлением документов нужно заняться лишь отдельным категориям беженцев.

В соцсетях активно распространяются сообщения о том, что данные PESEL необходимо обязательно обновить всем украинцам, иначе можно лишиться защиты. На самом деле это не так, и сделать это нужно только тем людям, которые получили статус без паспорта или с тех пор сменили документы, пояснили в польском правительстве.

Кому из украинцев необходимо обновить данные в Польше?

Обновить информацию в польских реестрах в первую очередь необходимо трем категориям беженцев в Польше:

тем, кто получил PESEL UKR без действующего заграничного паспорта, а только на основании заявления или свидетельства о рождении;

тем, кто после оформления PESEL получил новый загранпаспорт или изменил личные данные и еще не внес эти изменения в реестр;

тем, у кого есть дети, которым PESEL оформляли без паспорта, но впоследствии ребенок получил его.

Если же при получении PESEL UKR вы предъявили действующий загранпаспорт и после этого не меняли данные, нет необходимости дополнительно обращаться в государственные органы только из-за изменения правил.

Как именно можно обновить данные?

Тем же украинцам в Польше, которым необходимо обновить данные, следует лично обратиться в любой Urząd gminy или Urząd miasta. Но с собой нужно иметь заграничный паспорт. Также может возникнуть необходимость пройти повторную идентификацию и сдать отпечатки пальцев.

Удаленно обновить информацию невозможно, а процедура проводится лично.

Для тех, кто проигнорирует это требование, последствия могут оказаться серьезными: если не обновить данные до 31 августа, уже на следующий день будет утрачен статус временной защиты.

В реестре статус UKR изменится на NUE, что будет означать утрату права на пребывание в Польше на основании временной защиты, а также утрату всех связанных с этой защитой льгот.