Без проблем оставляют на второй год: украинка рассказала об обучении в испанской школе

Украинка Вера переехала в Испанию, а ее сын учится в местной старшей школе – поэтому женщина быстро заметила, что местная система образования достаточно сильно отличается от украинской.

Украинка рассказала, что на уроках в испанской школе часто шумно, а домашнего задания дают очень мало – впрочем, это не означает, что программа простая. А многие дети из Украины вынуждены оставаться на второй год, сообщает vira_vovchuk.

Интересно До 5000 злотых штрафа или арест: почему в Польше лучше не покупать бензин "про запас"

Как учатся дети в испанских школах?

Сын украинки учится в старшей испанской школе, что в этой стране называется Instituto. И только в его классе четверо детей проходят программу года уже второй раз. Там не только украинцы, но и испанцы.

Впрочем, дети украинцев часто вынуждены повторять год обучения из-за того, что переводятся в местную школу среди учебного года и просто не успевают изучить язык на достаточном уровне, чтобы получать хорошие оценки.

Но здесь в Испании к этому относятся очень спокойно, это очень привычное явление, что ребенок остается еще раз на один год в том же классе,

– поделилась женщина.

Также в Испании обязательным является обучение только до 16 лет – поэтому если переезжать из Украины, когда ребенку уже исполнилось 17, существует вероятность, что его могут не взять в местную школу, пишет Expatica.

Украинка рассказала об обучении в испанской школе: смотрите видео

В таком случае блогер советует заканчивать обучение в украинской школе онлайн, и тогда с этим дипломом о среднем образовании уже поступать в местные университеты.

Обучение онлайн в испанских школах запрещено. Здесь нет такой опции в отличие от Украины – только очное присутствие,

– поделилась женщина.

Также украинка заметила, что с каждым годом обучение в Испании усложняется, и старшеклассникам приходится проводить в школе немало времени. В школьной программе появляются достаточно специфические предметы, например философия и черчение, которые под силу далеко не всем ученикам.

Что еще рассказывают украинцы за рубежом?