На трех пунктах пропуска из Украины образовались очереди: их лучше обходить

Три популярных пункта пропуска сейчас перезагружены – на одном из них зафиксировали накопление аж 70 автомобилей.

В пунктах пропуска "Грушев", "Краковец" и "Шегини" зафиксировали накопление автомобильного транспорта, пишет ГПСУ.

Где именно образовались пробки?

По состоянию на 13:00 сразу на трех пунктах пропуска из Украины образовались очереди:

"Грушев" – 20 автомобилей;

"Краковец" – 70 машин;

"Шегини" – 30 автомобилей.

Зато на въезд в Украину очередей не зафиксировали, а в других пунктах пропуска на Львовщине движение пока свободно в обоих направлениях – и водителей просят это учесть.

Также очереди коснулись легковых автомобилей – зато задержек автобусов и на въезд, и на выезд нет.

Какие пункты пропуска выбрать взамен?

Рава-Русская – для легковых и грузовых автомобилей, пассажирского транспорта. Пешеходы также могут пересекать границу, но только из Украины.

Смильница – для легковых, грузовых машин и пешеходов в Украину, пишет Государственная таможенная служба.

