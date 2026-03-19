На трех пунктах пропуска из Украины образовались очереди: их лучше обходить
- На пунктах пропуска "Грушев", "Краковец" и "Шегини" зафиксированы очереди автомобилей, в частности на "Краковце" – 70 машин.
- На въезд в Украину очередей нет, а в других пунктах на Львовщине движение свободное, без задержек автобусов.
В пунктах пропуска "Грушев", "Краковец" и "Шегини" зафиксировали накопление автомобильного транспорта, пишет ГПСУ.
Где именно образовались пробки?
По состоянию на 13:00 сразу на трех пунктах пропуска из Украины образовались очереди:
- "Грушев" – 20 автомобилей;
- "Краковец" – 70 машин;
- "Шегини" – 30 автомобилей.
Зато на въезд в Украину очередей не зафиксировали, а в других пунктах пропуска на Львовщине движение пока свободно в обоих направлениях – и водителей просят это учесть.
Также очереди коснулись легковых автомобилей – зато задержек автобусов и на въезд, и на выезд нет.
Какие пункты пропуска выбрать взамен?
- Рава-Русская – для легковых и грузовых автомобилей, пассажирского транспорта. Пешеходы также могут пересекать границу, но только из Украины.
- Ягодин – для грузовых транспортных средств с весом более 7,5 тонн, а также автобусов. Сейчас легковые машины и пешеходы не пропускаются.
- Смильница – для легковых и грузовых транспортных средств, а также для пешеходов, что хотят попасть в Украину.
Что еще следует знать путешественникам?
