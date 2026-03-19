У пунктах пропуску "Грушів", "Краківець" та "Шегині" зафіксували накопичення автомобільного транспорту, пише ДПСУ.
Де саме утворилися затори?
Станом на 13:00 одразу на трьох пунктах пропуску з України утворилися черги:
- "Грушів" – 20 автомобілів;
- "Краківець" – 70 машин;
- "Шегині" – 30 автівок.
Натомість на в'їзд в Україну черг не зафіксували, а в інших пунктах пропуску на Львівщині рух наразі вільний в обох напрямках – і водіїв просять це врахувати.
Також черги торкнулися легкових автомобілів – натомість затримок автобусів і на в'їзд, і на виїзд немає.
Які пункти пропуску обрати натомість?
- Рава-Руська – для легкових та вантажних автомобілів, пасажирського транспорту. Пішоходи також можуть перетинати кордон, але тільки з України.
- Ягодин – для вантажних транспортних засобів з вагою понад 7,5 тонн, а також автобусів. Наразі легкові машини та пішоходи не пропускаються.
- Смільниця – для легкових та вантажних транспортних засобів, а також для пішоходів, що хочуть потрапити в Україну.
Що ще слід знати мандрівникам?
