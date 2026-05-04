Польша "закрывает двери": кто из украинцев не сможет получить CUKR
- С 4 мая украинцы с номером PESEL UKR могут подавать заявки на карту побыту CUKR в Польше, что позволяет легально находиться в стране до трех лет.
- Карту CUKR не могут получить те, кто внесен в список нежелательных иностранцев в Польше или имеет записи в Шенгенской информационной системе об отказе во въезде или пребывании.
С 4 мая граждане Украины, которые имеют номер PESEL UKR, могут подавать заявки на получение карты побыту CUKR в Польше. Этот документ дает право легально находиться в стране в течение трех лет и открывает доступ к новым возможностям – от трудоустройства без разрешений до ведения бизнеса. Впрочем, получить карту смогут не все.
Как говорится на сайте правительства Польши, украинцы могут подать заявку на карту CUKR уже с 4 мая.
Смотрите также Придется заплатить 17 – 18 тысяч злотых: кто в Польше потерял право на бесплатную медицину
Кто имеет право подать заявку?
Податься на карту CUKR могут украинцы и члены их семей (в частности супруги), если они одновременно соответствуют следующим условиям:
- имеют действительный номер PESEL UKR на момент подачи заявки;
- имели действительный PESEL UKR по состоянию на 4 июня 2025 года;
- будут иметь действительный PESEL UKR на момент выдачи карты;
- непрерывно находятся в статусе UKR не менее 365 дней.
Заявления принимаются только онлайн через специальный сервис MOS, что позволяет избежать очередей и личных визитов в учреждения.
Во сколько это обойдется?
Стоимость оформления Несмотря на бесплатный доступ к системе подачи, заявителям придется оплатить:
- 340 злотых – гербовый сбор;
- 100 злотых – за изготовление карты.
Украинцы могут подать заявку на карту CUKR уже с 4 мая / Фото Pexels
Кому могут отказать?
Как отмечает In Poland, карту CUKR не выдадут, если:
- заявитель внесен в список нежелательных иностранцев в Польше;
- в Шенгенской информационной системе есть запись об отказе во въезде или пребывании;
- существуют основания, связанные с национальной безопасностью, обороной или общественным порядком.
Какие преимущества дает карта CUKR?
Ранее мы объясняли, что получение карты открывает ряд возможностей:
- легальное проживание в Польше до 3 лет;
- работа без дополнительных разрешений;
- право вести бизнес на равных условиях с гражданами Польши;
- путешествия по странам Шенгена до 90 дней в течение 180-дневного периода (при наличии паспорта).
Также период пребывания по карте CUKR засчитывается в стаж, необходимого для получения статуса долгосрочного резидента ЕС.