Загранпаспорт для ребенка: как оформить и сколько стоит в 2024 году
- Детские загранпаспорта в Украине выдаются на 4 года для детей до 16 лет.
- Стоимость паспорта составляет 1 042 гривны за 20 дней и 1 682 гривны за 7 дней.
В Украине паспорта выдаются детям с рождения, но срок их действия зависит от возраста. Для украинцев в возрасте от 16 лет паспорта выдаются сроком на 10 лет. Зато дети в возрасте от рождения до 16 лет могут получить паспорт только на 4 года.
Какой порядок оформления детского загранпаспорта в 2025 году, сколько он стоит и какие документы нужны – далее в материале 24 Канала.
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Куда обращаться и необходимые документы для оформления
Оформить детский загранпаспорт можно в:
- территориальных органах и подразделениях Государственной миграционной службы;
- обособленных подразделениях государственного предприятия "Документ";
- в ЦНАПах.
Документы, необходимые для оформления:
Перечень необходимых документов может отличаться, зависимости от возраста ребенка и некоторых других обстоятельств. Так, для получения загранпаспорта для ребенка необходимо предоставить:
- оригинал свидетельства о рождении ребенка;
- регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика (при наличии);
- фотография (если ребенку менее 12 лет и он не будет присутствовать при подаче документов). Обращаем внимание на требования к детской фотографии (размер 10х15 сантиметров, изображено 70% лица, четкие контуры, белый фон, отсутствие посторонних предметов, отсутствие дефектов);
- удостоверение личности – ID-карта (необходимо при регистрации, начиная с 14 лет);
- квитанция об оплате услуг.
Особенности загранпаспорта для ребенка / Фото ГТСУ
Сколько стоит загранпаспорт для ребенка
Стоимость оформления загранпаспорта для ребенка, как и для взрослого, составляет:
- 1 042 гривны – не срочный: изготовление за 20 рабочих дней;
- 1 682 гривны – срочный: изготовление за 7 рабочих дней.
Заметьте, что такая цена паспорта действительна, если лицо оформляет документ в отделах Государственной миграционной службы Украины или ЦНАПах.
В ГП "Документ" цена на такие услуги выше:
- 1 692 гривен – за оформление до 20 рабочих дней;
- 2 332 гривен – за оформление до 7 рабочих дней.
Готовый паспорт может забрать один из родителей (со своим паспортом и свидетельством о рождении ребенка) или другое лицо при наличии нотариально заверенной доверенности.