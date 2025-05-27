Загранпаспорт для ребенка: как оформить и сколько стоит в 2024 году

В Украине паспорта выдаются детям с рождения, но срок их действия зависит от возраста. Для украинцев в возрасте от 16 лет паспорта выдаются сроком на 10 лет. Зато дети в возрасте от рождения до 16 лет могут получить паспорт только на 4 года.

Какой порядок оформления детского загранпаспорта в 2025 году, сколько он стоит и какие документы нужны – далее в материале 24 Канала.

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Куда обращаться и необходимые документы для оформления

Оформить детский загранпаспорт можно в:

территориальных органах и подразделениях Государственной миграционной службы;

обособленных подразделениях государственного предприятия "Документ";

в ЦНАПах.

Документы, необходимые для оформления:

Перечень необходимых документов может отличаться, зависимости от возраста ребенка и некоторых других обстоятельств. Так, для получения загранпаспорта для ребенка необходимо предоставить:

оригинал свидетельства о рождении ребенка;

регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика (при наличии);

фотография (если ребенку менее 12 лет и он не будет присутствовать при подаче документов). Обращаем внимание на требования к детской фотографии (размер 10х15 сантиметров, изображено 70% лица, четкие контуры, белый фон, отсутствие посторонних предметов, отсутствие дефектов);

удостоверение личности – ID-карта (необходимо при регистрации, начиная с 14 лет);

квитанция об оплате услуг.



Особенности загранпаспорта для ребенка / Фото ГТСУ

Сколько стоит загранпаспорт для ребенка

Стоимость оформления загранпаспорта для ребенка, как и для взрослого, составляет:

1 042 гривны – не срочный: изготовление за 20 рабочих дней;

– не срочный: изготовление за 20 рабочих дней; 1 682 гривны – срочный: изготовление за 7 рабочих дней.

Заметьте, что такая цена паспорта действительна, если лицо оформляет документ в отделах Государственной миграционной службы Украины или ЦНАПах.

В ГП "Документ" цена на такие услуги выше:

1 692 гривен – за оформление до 20 рабочих дней;

– за оформление до 20 рабочих дней; 2 332 гривен – за оформление до 7 рабочих дней.

Готовый паспорт может забрать один из родителей (со своим паспортом и свидетельством о рождении ребенка) или другое лицо при наличии нотариально заверенной доверенности.