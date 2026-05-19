Узнать об ограничениях на выезд за границу можно за секунду: ГНСУ запустила новый сервис

Государственная пограничная служба уже создала новый сервис, который будет очень полезным для путешественников – ведь там можно очень быстро проверить, есть ли у них временные ограничения на выезд за границу.

Новый сервис называется "Личный кабинет", и информация там будет касаться именно временных ограничений, что накладывает суд или исполнительная служба – то есть алиментов, штрафов, других долгов и т.д., пишет ГНСУ.

Как будет работать новый сервис "Личный кабинет"?

Отныне узнать о том, имеете ли вы временное ограничение на выезд за границу, можно очень быстро – для этого лишь нужно зайти в "Личный кабинет". Впрочем, в ГПСУ предупреждают, что там отображаются только временные ограничения – поэтому ограничения из-за военного положения проверяются по отдельным правилам, и в кабинете отображаться не будут.

Также пограничники предупредили, что все данные, представлены в сервисе, защищены в соответствии с законом.

Зарегистрироваться можно несколькими способами, в частности через:

электронную подпись id.gov.ua;

Дія.Підпис;

BankID;

КЭП.

Результат прост – после регистрации на экране мгновенно появится статус – или "Ограничений нет", или "Есть временное ограничение". Сервис работает круглосуточно и доступен с любого устройства: планшета, телефона или компьютера.

Что стоит знать о пересечении границы во время военного положения?

На период военного положения выезд за границу для мужчин в возрасте от 22 до 60 лет, подлежащих мобилизации, ограничен, пишет "Суспільне". Впрочем, выезжать все же могут определенные законом категории:

люди с инвалидностью;

многодетные родители (все дети должны быть моложе 18 лет);

опекуны;

сопровождающие лиц с инвалидностью;

студенты из иностранных ЗВО.

Этим категориям мужчин для пересечения границы нужно иметь не только загранпаспорт, но и военно-учетный документ в e-форме.

Что изменилось в пересечении границы с ЕС 2026 года?

Уже 10 апреля 2026 года в ЕС заработала новая система EES, поэтому отныне украинцам, которые пересекают границу с Польшей, Словакией и Венгрией, придется потратить на это несколько больше времени. Новые правила предусматривают отказ от штампов в паспортах – зато на границе у людей будут брать отпечатки пальцев, а также делать фотографию.

В ЕС уверяют, что в среднем процедура занимает 70 секунд, и многие страны-члены ЕС уже столкнулись с определенными техническими трудностями и убедились, что на самом деле времени нужно больше.