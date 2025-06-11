Предал человек, от которого не ждали: украинка о том, как оккупасы заселились в жилье ее друзей

Украинка Полина, которая уже длительное время проживает в Испании, рассказала об опыте ее знакомых с оккупасами. Это люди, которые заселяются в чужое жилье, и их невозможно оттуда выселить без суда.

Полина призналась, что в начале жизни в Испании она очень боялась ехать в отпуск, чтобы в ее жилье не прокрались чужие люди. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на тикток @mrs.faustova.

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По словам украинки, ее знакомые стали жертвами оккупасов. Все началось так – они пригласили домой испанскую уборщицу. Женщина у них работала длительный период и все было хорошо, поэтому они начали ей доверять и оставлять уборщице свои ключи.

Однако однажды она сменила замки, заселила туда свою семью и стала оккупасом.

Девушка заметила, что на самом деле такие ситуации возникают редко, однако они случаются. Поэтому подавляющее большинство ее украинских знакомых в Испании арендует жилье в огражденных комплексах с охраной.

Украинка о оккупасах в Испании: смотрите видео

Следует отметить, что по испанскому законодательству оккупасов можно выселить с помощью полиции только в течение двух суток после того, как они заняли помещение.

Если прошло больше времени, то правоохранители не имеют право вмешиваться, и люди должны отбивать свои жилье через суд. Поэтому местные борются с оккупасами различными способами, в частности обращаются к "вышибалам", которые за большие деньги заставляют нежелательных гостей выселяться. Ведь это быстрее, чем суд, который может длиться годами.

По словам Полины, если бы оккупасы заняли ее квартиру, то она тоже обратилась бы к их услугам.