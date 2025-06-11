Поліна зізналася, що на початку життя в Іспанії вона дуже боялася їхати у відпустку, щоб у її житло не прокралися чужі люди. Про це пише 24 Канал із посиланням на тікток @mrs.faustova.

Дивіться також В Іспанії ваше житло можуть забрати окупаси: хто це і що за схема

Як окупаси забрали житло в однієї сім'ї: реальний випадок

За словами українки, її знайомі стали жертвами окупасів. Все почалося так – вони запросили додому іспанську прибиральницю. Жінка у них працювала тривалий період і все було добре, тож вони почали їй довіряти та залишати прибиральниці свої ключі.

Однак одного разу вона змінила замки, заселила туди свою сім'ю та стала окупасом.

Дівчина зауважила, що насправді такі ситуації виникають рідко, проте вони трапляються. Тому переважна більшість її українських знайомих в Іспанії орендує житло в огороджених комплексах з охороною.

Українка про окупасів в Іспанії: дивіться відео

Слід зазначити, що за іспанським законодавством окупасів можна виселити за допомогою поліції лише впродовж двох діб після того, як вони зайняли помешкання.

Якщо минуло більше часу, то правоохоронці не мають право втручатися, і люди повинні відбивати свої житло через суд. Тому місцеві борються з окупасами різними способами, зокрема звертаються до "викидайл", які за великі гроші змушують небажаних гостей виселятися. Адже це швидше, ніж суд, який може тривати роками.

За словами Поліни, якби окупаси зайняли її помешкання, то вона теж звернулася б до їхніх послуг.