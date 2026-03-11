Опасность в воздухе: какие страны на Ближнем Востоке закрыли небо для самолетов
- На Ближнем Востоке закрыто воздушное пространство в Кувейте, ОАЭ, Иране и Ираке, а в Израиле закрыто частично.
- Иран осуществляет ракетные запуски и минирует Ормузский пролив, что угрожает глобальной энергетической безопасности, а США уже уничтожили иранские суда, которые устанавливали мины.
Ситуация на Ближнем Востоке остается напряженной. В результате – в ряде стран воздушное пространство полностью или частично закрыто, а международные аэропорты работают с ограничениями.
Министерство иностранных дел Украины рассказало об актуальной ситуации.
В каких странах "закрыли небо"?
В МИД Украины сообщили, что по состоянию на 09:00, 11 марта воздушное пространство закрыто в:
- Кувейте,
- ОАЭ,
- Иране,
- Ираке.
Какова ситуация в других странах?
- В то же время воздушное пространство Израиля закрыто частично.
- Катар частично возобновил функционирование воздушного пространства.
- Аэропорты Иордании, Саудовской Аравии, Ливана и Омана работают в штатном режиме.
В течение 10 марта на "горячую линию" МИД поступило одно обращение от гражданина Украины, который нуждался в консультации из-за обострения ситуации с безопасностью на Ближнем Востоке. Всего с 28 февраля в МИД поступило 87 обращений от граждан Украины, каждое из которых было рассмотрено и предоставлена соответствующая консультация.
Министерство иностранных дел напоминает гражданам о необходимости отслеживать обновления по работе аэропортов и ситуацию с безопасностью в регионе, а также советует воздерживаться от поездок в страны с ограниченным или закрытым воздушным пространством.
Важно! Как пишет CNN, Иран заявил о самой интенсивной и тяжелой операции с начала войны на Ближнем Востоке. Ночью 11 марта он снова запускал ракеты, в частности дальнобойные. Сирены раздавались в центральной части Израиля. Армия обороны предупреждала о запусках ракет, но сообщений о пострадавших не было.
Что стоит знать о войне на Ближнем Востоке?
- Иран применяет небольшие суда для минирования Ормузского пролива, что может серьезно повлиять на глобальную энергетическую безопасность. По сообщениям, США уже уничтожили по меньшей мере 10 иранских судов, которые устанавливали мины в проливе.
- Министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи заявил, что Тегеран не планирует возвращаться к переговорам с США и продолжит ракетные атаки. В то же время, Олег Рыбачук, председатель аналитически-адвокационной организации "Центр совместных действий", сообщил 24 Каналу, что американская разведка предупреждала Дональда Трампа о рисках войны с Ираном. Рыбачук отмечает, что неудачный конфликт может стоить дорого американскому президенту, особенно учитывая довыборы в Конгресс и Сенат, запланированные на осень 2026 года.