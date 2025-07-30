Не все города в Европе безопасны. Некоторые из них лучше избегать из-за высокого уровня преступности.

Эксперты назвали европейские города, в которых существует высокий риск нападений, ограбления или разбоя. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Spark Nomad.

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Какие города Европы самые опасные?

Если в 2024 году самым опасным городом для посещения в Европе называли Лиссабон, то в этом году лидер антирейтинга – город Брэдфорд в Великобритании.

На вид это прекрасный городок, однако его очарование затмевает высокий уровень преступности, индекс которого составляет аж 68,02. Там часто случаются физические нападения, насильственные преступления и вооруженные ограбления.



Брэдфорд – самый опасный город Европы / Pexels

На втором месте – французский Марсель с индексом преступности 65,92. Несмотря на изысканную французскую атмосферу, солнечные террасы и голубые воды, ездить туда опасно. Там высокий риск ограблений, а еще очень высокий индекс употребления наркотиков (аж 74,64).

На третьем месте оказался еще один британский город – Ковентри. Уровень преступности за последние 5 лет там вырос до 72,37. Гулять ночью в одиночку очень опасно, и особенно туристам следует быть крайне осторожными.

Четвертое место занял еще один британский город – Бирмингем. А вот на пятом месте в рейтинге оказался итальянский Неаполь с уровнем преступности 62,8.