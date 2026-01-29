За тепло и воду оплату будут начислять по-новому: что изменится для украинцев в Польше

Уже с 2027 года дистанционное снятие показаний счетчиков тепла и воды в Польше станет обязательным. И в Лодзи установка новых счетчиков начнется в 2026 году.

Уже в начале 2026 года в Лодзи в Польше начнут внедрять современную систему дистанционного считывания расходов тепла и воды, пишет In Poland.

Интересно Не только Париж: вот 10 самых романтичных городов мира

Как изменится оплата за отопление и воду в Польше?

Инвестиция в системы дистанционного считывания знаменует собой отход от традиционных визитов инспекторов. Также практика выставления счетов за коммунальные услуги в Польше уже уходит в прошлое. Зато новое решение имеет целью сделать измерения более точными, упростить процедуру оплаты счетов и сделать жизнь людей более комфортной.

В рамках этого проекта в 35 зданиях в Лодзи, в частности тех, находящихся под управлением коммунального предприятия, установят 1801 прибор учета: 1264 счетчики воды и 537 счетчиков тепла. Все они будут оснащены модулями, обеспечивающих дистанционную и безопасную передачу данных, пишет Bisnes Wprost.

Новая технология разработана так, что может работать и в старых зданиях – в том числе и в плотной застройке и в сложных конструкциях. Автоматические считывания данных позволят избавиться от необходимости заходить в квартиру.

Правила выставления счетов также изменятся – счета за потребление будут выставляться дважды в год. Ожидается, что это повысит прозрачность и уменьшит риск значительных недоплат.

Какие еще новости из Польши стоит знать?