Уже через 4 дня часть беженцев в Польше могут остаться без важной выплаты: "800+" прекращают выплачивать с 1 февраля, а возобновится помощь только после повторной подачи заявления, пишет Rzeczpospolita.

Что нужно знать о выплате "800+" в Польше?

Программа "800+" направлена на поддержку семей и помогает частично покрыть расходы на воспитание ребенка – в частности на уход за ним и удовлетворение его жизненных потребностей. Семьи с детьми имеют право на помощь по воспитанию ребенка до 18 лет, независимо от дохода, который получает семья, пишет Gov.pl.

И украинским беженцам с детьми, претендующих на выплату "800+", придется повторно подать заявления в Управление социального страхования – ZUS. Кроме того, отныне нужно, чтобы родители ребенка отвечали определенным требованиям от государства по профессиональной деятельности.

В частности, восстановить выплаты могут только такие лица:

самозанятые в бизнесе;

работают по трудовому договору или договору поручения;

получают пособие по безработице или учатся по стипендии;

спортивные или докторские стипендиаты.

Есть еще несколько требований: для лиц, осуществляющих определенные виды профессиональной деятельности, база для расчета пенсионных взносов и взносов на страхование по инвалидности должна составлять не менее, чем 50% от минимальной заработной платы, что составляет 2406 злотых.

А вот для остальных этот порог несколько ниже и составляет всего 30% от заработной платы, то есть 1202 злотых. И полностью от этого требования освободят родителей детей с инвалидностью, и лиц, получающих пособие на ребенка, что является гражданином Польши.

Какие документы нужны для возобновления выплаты "800+"?

Для того, чтобы возобновить выплату, нужно заполнить заявление, указав в нем номер PESEl заявителя и ребенка, данные о пересечении границы, подтверждение законности пребывания в Польше. Также нужны документы, подтверждающие соответствие требованиям по профессиональной деятельности и декларация о том, что ребенок посещает школу или детский сад в Польше.

