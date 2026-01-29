Вже на початку 2026 року у Лодзі в Польщі почнуть впроваджувати сучасну систему дистанційного зчитування витрат тепла та води, пише In Poland.

Цікаво Не тільки Париж: ось 10 найромантичніших міст світу

Як зміниться оплата за опалення та воду у Польщі?

Інвестиція у системи дистанційного зчитування знаменує собою відхід від традиційних візитів інспекторів. Також практика виставлення рахунків за комунальні послуги у Польщі вже відходить у минуле. Натомість нове рішення має на меті зробити вимірювання точнішими, спростити процедуру оплати рахунків та зробити життя людей більш комфортним.

В рамках цього проєкту у 35 будівлях в Лодзі, зокрема тих, що перебувають під управлінням комунального підприємства, встановлять 1801 прилад обліку: 1264 лічильники води та 537 лічильників тепла. Усі вони будуть оснащені модулями, що забезпечують дистанційну та безпечну передачу даних, пише Bisnes Wprost.

Нова технологія розроблена так, що може працювати й в старих будівлях – в тому числі й у щільній забудові та в складних конструкціях. Автоматичні зчитування даних дозволять позбутися необхідності заходити до квартири.

Правила виставлення рахунків також зміняться – рахунки за споживання виставлятимуться двічі на рік. Очікується, що це підвищить прозорість і зменшить ризик значних недоплат.

Які ще новини з Польщі варто знати?