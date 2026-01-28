У большинства граждан Польши 14 февраля ассоциируется с Днем святого Валентина: влюбленными парами, подарками и цветами. Впрочем, с 2025 года эта дата приобрела новое значение, ведь 14 февраля установлено Национальным днем памяти солдат Армии Крайовой, пишет InPoland.
Какой праздник отмечают в Польше 14 февраля?
Новый праздник – Национальный день памяти солдат Армии Крайовой – имеет целью почтить память крупнейшей подпольной вооруженной организации в оккупированной Европе. Также законодатели в своем обосновании необходимости праздника отметили, что, несмотря на большую роль Армии Крайовой в истории Польши, отдельного национального праздника, что было бы предназначено исключительно ей, в стране не было.
Зато новая дата в календаре праздников должна заполнить этот пробел и укрепить историческую память, особенно среди молодых поколений.
Дата была выбрана совсем не случайно: именно 14 февраля 1942 года по приказу генерала Владислава Сикорского была создана Армия Крайова. В свой пик она насчитывала более 350 000 солдат и составляла вооруженное крыло Польского Подпольного Государства.
Несмотря на то, что День национальной памяти солдат Армии Крайовой отныне признан в Польше государственным праздником, выходной на этот день не предусмотрен, пишет Записки из Польши. А это значит, что 14 февраля магазины, школы, предприятия и офисы будут работать в обычном режиме.
