Малоизвестный остров в Греции становится ультрапопулярным в 2026 году: почему туда едут
- В 2026 году остров Иос в Греции становится популярным среди туристов, которые ищут менее переполненные и более аутентичные места.
- Остров привлекает внимание своими культурными городами, как Хора, и историческими памятниками, включая доисторическое поселение Скаркос и гробницу Гомера.
Греция – это страна пляжей, невероятных курортов, истории, культуры и очень вкусной еды. Впрочем, в этом году все больше туристов отказываются от популярных городов и островов, и вместо этого открывают для себя менее туристические точки.
в 2026 году в объектив внимания туристов попал остров Иос – он выгодно отличается тем, что путешественников там совсем немного – по крайней мере пока, пишет Euronews.
Куда едут туристы в Греции в 2026 году?
Крошечный греческий остров, кажется, в этом году столкнется с настоящим бумом туризма – а все потому, что путешественники отказываются от популярных и переполненных туристических точек, а взамен ищут более аутентичные и не такие разрекламированные места.
И уже несколько туристических путеводителей и популярных СМИ выделили остров Иос как идеальное место для отдыха в 2026 году. Города на острове привлекают туристов и оживленной культурой, и необузданной природой. Все это происходит на фоне того, что греческие острова пытаются продвигать новый туристический нарратив – такой, подчеркивающий устойчивое развитие, медленный туризм и качество жизни.
Особый интерес у туристов вызывает город Хору, столица острова Иос – она уже вошла в 25 лучших поселков Греции по версии The Times. Здесь невероятные кубообразные белые домики расположены вдоль узких и крутых улочек. Обязательно следует посетить также Панагию Гремиотисса – церковь, расположенную на самой высокой точке острова. Отсюда можно насладиться невероятными панорамными видами на Эгейское море.
Церковь на острове Иос / Фото Pexels
А для любителей истории интересным будет доисторическое поселение Скаркос неподалеку, датируемое 3 тысячелетием до нашей эры, а также гробница Гомера.
Куда еще стоит поехать туристам?
