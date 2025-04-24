Телефон не ловит и летает только один рейс: чем привлекает туристов самый изолированный остров мира

Остров Пасхи, известный как самое изолированное и безлюдное место на планете, является домом для небольшого населения, насчитывающего менее 7 000 жителей. На нем отсутствует телефонная связь, а воздушное сообщение ограничено лишь одним рейсом в день.

Но наиболее примечательной особенностью этого места является коллекция массивных статуй Моаи из вулканического камня. Интересное об острове Пасхи рассказывает 24 Канал со ссылкой на Daily Express.

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Чем особенный остров Пасхи

На отдаленный остров в юго-восточной части Тихого океана, примерно в 3200 километрах к западу от Чили, можно добраться за 6 часов полета авиакомпанией LATAM Airlines.

Местные называют остров Рапа-Нуи, или "Большая Раппа", что является чествованием коренных полинезийцев Рапа-Нуи, которые, как считается, впервые поселились на острове между 700 и 1000 годами нашей эры.



На острове Пасхи есть более 800 статуй больших голов / Фото Unsplash

Остров Пасхи получил свое название после визита голландского исследователя Якоба Роггевена, который прибыл на него в Пасхальное воскресенье 1722 года. Значение этого места было дополнительно признано в 1995 году, когда ЮНЕСКО внесла его в список Всемирного наследия.

Но что делает это место таким особенным, то это коллекция огромных статуй Моаи из вулканического камня, которые его населяют, достигая 4 метров в высоту и привлекая, по оценкам, 100 000 посетителей ежегодно,

– говорится в сообщении.

Высеченные народом Рапа-Нуи, которые, как считают, представляют духов умерших предков, на острове расположено более 800 статуй больших голов. Хотя многие из них изначально были с туловищами, которые впоследствии были похоронены.



Остров Пасхи / Фото Unsplash

Для того чтобы посетить Национальный парк Рапа-Нуи, гости должны будут оплатить сбор в размере 80 долларов. Также посетителей должен сопровождать сертифицированный гид.

Парк охватывает 40% территории острова и имеет 3 спящих вулкана. На острове "почти нет связи", но местами есть Wi-Fi.

К слову, в Варшаве откроют новую смотровую площадку.