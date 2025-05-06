Неоправданно: туристка объехала почти всю Италию и назвала 2 города, в которые ни за что не вернется

Италия остается одним из самых популярных направлений для туристов со всего мира. Она привлекает посетителей богатой историей, потрясающей архитектурой, изысканной кухней и благоприятным климатом.

Путешественница Элисон Ван Глад с 2016 года совершила три поездки в Италию. За это время она успела посетить 21 населенный пункт в разных частях страны, и теперь назвала 4 места, куда ей хотелось бы вернуться, а также 2 города, куда не хочет ехать снова. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Business Insider.

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Туристка определила для себя лучшие города Италии

В частности, Элисон точно вернулась бы во Флоренцию, Верону, Катанию и Чинкве-Терре.

С тех пор как я жила во Флоренции в 2016 году, я возвращалась туда дважды. В этом городе, который является столицей региона Тоскана, так много всего, что можно полюбить,

– говорит путешественница.

Тем, кто приезжает во Флоренцию впервые, рекомендует остаться минимум на 4 дня, чтобы изучить музеи города и местные рынки.



Опытная туристка вернулась бы во Флоренцию / Фото Unsplash

В Вероне волшебная атмосфера вызывает ощущение сказки, а в Катании, на Сицилии, посетители могут насладиться захватывающими видами на гору Этна. Регион также славится своей самобытной гастрономией и вином, что объясняется уникальными качествами вулканической почвы.

В свою очередь национальный парк Чинкве-Терре предлагает исключительные возможности для пеших прогулок для любителей активного отдыха.

Чинкве-Терре идеально подходит для тех, кто хочет отдохнуть в яркой атмосфере, насладиться традиционной итальянской культурой или исследовать пять приморских поселков за один день,

– добавила Элисон.

Туристка рекомендует начинать свой поход с самого южного села Риомаджоре и направляться на север, чтобы насладиться пейзажами, которые открываются вдоль тропы.

В эти 2 города туристка не вернется

Вместе с тем, она не имеет желания снова ехать в Неаполь и Венецию.

Во время самостоятельного путешествия путешественница исследовала Неаполь дважды, останавливаясь каждый раз в разных концах города.



В Неаполь девушка не вернется / Фото Unsplash

Хотя она выразила удовольствие от знаменитой неаполитанской пиццы, передвижение пешком по раскидистой холмистой местности вызвало определенные трудности. Хотя местная система метро является удобным средством передвижения, она также является горячей точкой для карманных краж.

Так же случилось и с Венецией – одной поездки ей достаточно. Элисон раскритиковала местную кухню, назвав ее не слишком аппетитной, и отметила завышенные цены на еду, аттракционы и сувениры по сравнению с другими итальянскими городами.

К слову, пирамиды Гизы отремонтируют за 51 миллион долларов.