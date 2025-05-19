На Канарах масштабные протесты против туристов: люди массово вышли на улицы

В Испании на Канарских островах люди протестуют против чрезмерного туризма. Местные жители вышли на улицы под лозунгом "Канарские острова имеют границу".

На протесты вышли тысячи людей. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Reuters.

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Чего требуют протестующие

По официальным данным, каждый месяц Канарские острова посещают более 1 миллиона иностранных туристов, тогда как местное население составляет лишь 2,2 миллиона человек.

Прошлым летом, в 2024 году, Испания зафиксировала рекордный наплыв туристов. Ожидается, что этим летом их будет еще больше.

Население, которое уже не первый год протестует против чрезмерного туризма, требует власть защитить местных жителей от роста цен на жилье, пробок на дорогах и перегрузки служб.

18 мая тысячи местных жителей вышли на улицы главных островов архипелага и в нескольких городах материковой Испании. Они держали флаги и скандировали лозунг "Канарские острова имеют границу".

Протесты против туризма на Канарах: смотрите видео

Похожие протесты происходили на Канарских островах в прошлом году. Кроме того, против чрезмерного туризма выступают и в других популярных городах Испании, в частности в Барселоне и на Майорке.