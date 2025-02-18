"Попадете" на 1500 евро: популярный курорт планирует запретить туристам купальники

Туристы, посещающие популярный пляжный город Албуфейра в Португалии вскоре столкнутся с новыми ограничениями, запрещающими ношение купальников во время прогулок по городу. Эта мера направлена на соблюдение местных правил приличия и улучшение общего впечатления как для посетителей, так и для жителей города.

Как пишет 24 Канал со ссылкой на The Independent, власти региона Алгарве, известного своей бурной ночной жизнью и "города вечеринок", рассматривают возможность введения штрафов. Можно "прогуляться" на 1 500 евро.

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Туристам в Албуфейре хотят запретить ходить по улицам в купальниках

Городские власти выразили обеспокоенность, что увеличение количества обнаженных людей может негативно повлиять как на местную общину, так и на репутацию города как туристической дестинации.

Предложения направлены на сохранение Албуфейры как мультикультурного, семейного и безопасного направления, ценящего свое наследие и самобытность,

– отмечают авторы новых правил.

Этому предшествовало распространение в Сети вирусного видео восьми британцев, которые танцуют голышом в баре на Руа да Оура, главной улице города. Кадры привлекли значительное внимание и вызвали споры.



В Португалии хотят запретить купальники за пределами пляжа / Unsplash

Будут и другие ограничения

Недавно поданный документ, который ожидает доработки, определяет предложенные правила, запрещающие и любовные утехи, кемпинг, мочеиспускание и употребление алкоголя в общественных местах.

Новые правила будут распространяться не только на улицы, но и на террасы заведений, которые видно из общественных мест, например, открытые пляжные бары. Как следствие, заведения, которые позволят такое поведение, могут столкнуться со штрафами.