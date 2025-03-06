Отель Турции оштрафовали из-за дискриминации – отказались селить двух мужчин вместе

Отель на популярном турецком курорте Анталия был оштрафован за дискриминацию. Это произошло после того, как администрация запретила двум мужчинам проживать в одном номере.

Курортное заведение влетело на 141 934 турецкие лиры (примерно 3,9 тысячи долларов). Что известно о курьезной ситуации рассказывает 24 Канал со ссылкой на Urfa Değişim.

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В Анталье двух мужчин отказались селить в один номер

В Анталии двое друзей-мужчин столкнулись с отказом руководства отеля, когда пытались поселиться в одном номере во время своего пребывания. Причиной отказа отель назвал свою политику, запрещающую размещение "только для мужчин".

Тогда мужчины пожаловались Турецкому институту прав человека и равенства (TİHEK). Организация провела расследование в отношении отеля, которое показало, что политика была дискриминационной, базировалась исключительно на необоснованных предположениях и предубеждениях без всякого объективного обоснования.

В результате отель был наказан административным штрафом в максимальном размере, разрешенном законом,

– говорится в сообщении.

В своем заявлении представители TİHEK подчеркнули, что их решение соответствует принципу нулевой толерантности к дискриминации. Уважение к правам человека имеет важное значение, и любая форма дискриминации является однозначно неприемлемой.

При этом руководство отеля еще не сделало официального заявления по этому поводу. Однако источники, близкие к руководству, указывают на то, что они намерены обжаловать это решение.