Курортний заклад влетів на 141 934 турецькі ліри (приблизно 3,9 тисячі доларів). Що відомо про курйозну ситуацію розповідає 24 Канал з посиланням на Urfa Değişim.

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В Антальї двох чоловіків відмовилися селити в один номер

В Анталії двоє друзів-чоловіків зіткнулися з відмовою керівництва готелю, коли намагалися поселитися в одному номері під час свого перебування. Причиною відмови готель назвав свою політику, що забороняє розміщення "тільки для чоловіків".

Тоді чоловіки поскаржилися Турецькому інституту прав людини і рівності (TİHEK). Організація провела розслідування щодо готелю, яке показало, що політика була дискримінаційною, базувалася виключно на необґрунтованих припущеннях та упередженнях без жодного об'єктивного обґрунтування.

В результаті готель був покараний адміністративним штрафом у максимальному розмірі, дозволеному законом,

– йдеться у повідомленні.

У своїй заяві представники TİHEK підкреслили, що їхнє рішення відповідає принципу нульової толерантності до дискримінації. Повага до прав людини має важливе значення, й будь-яка форма дискримінації є однозначно неприйнятною.

При цьому керівництво готелю ще не зробило офіційної заяви з цього приводу. Однак джерела, близькі до керівництва, вказують на те, що вони мають намір оскаржити це рішення.