Цілі валізи та сумки часто виставляють на продаж, не відкриваючи їх, залишаючи як адміністрацію аеропорту, так і потенційних покупців у невіданні щодо вмісту. Така історія сталася і з жінкою, на ім'я Беккі, пише 24 Канал з посиланням на Express.

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Жінка придбала загублену валізу і знайшла справжній "скарб"

Беккі вирішила перевірити свою удачу на такому аукціоні й витратила 130 фунтів стерлінгів (6 800 гривень – Закордон) на придбання багажу, власник якого так і не був знайдений. Велика валіза кольору рожевого золота була загублена у лондонському аеропорту Хітроу.

Серед речей були туфлі в ідеальному стані та оцінювалися приблизно в 170 фунтів стерлінгів, шльопанці від Juicy Couture вартістю близько 25 фунтів стерлінгів.

Там також було декілька пакетів з онлайн-магазину Shein, пара випрямлячів для волосся та білий iPad.

Що було всередині: дивіться відео

Загальна вартість знайденого становить близько 990 фунтів стерлінгів (понад 51 500 гривень – Закордон). Це значно перевищує витрачену суму.

У своїй заяві Беккі описала свою покупку як "абсолютне божевілля". Вона розповіла, що раніше вже тричі купувала загублений багаж, вважаючи цю справу фінансово ризикованою, але приємною справою.