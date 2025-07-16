Сколько стоит отдых в Хорватии: блогер рассказала о расходах

Украинка рассказала, во сколько этим летом обойдется отдых в Хорватии и поделилась расходами.

Хорватия – это достаточно популярная страна для отдыха на Адриатическом море, сообщает 24 Канал со ссылкой на тикток liza.zhdanovich. Лучше всего ездить туда с мая по сентябрь, но перед этим нужно рассчитать бюджет.

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Сколько стоит отдых в Хорватии

Блогерша отдыхала в Хорватии неделю и поделилась расходами за это время. Больше всего денег по ее словам ушло на отель: на первой линии моря и с трехразовым питанием. Номер на нее, мужа и ребенка стоил мужа и ребенка 1815 долларов, или 75000 гривен.

В Хорватию семья добиралась на своем автомобиле, и на бензин на дорогу туда и обратно потратили 420 долларов. Кроме того, заплатить пришлось и за платные дороги – 130 долларов в две стороны.

На еду во время остановок и фастфуд потратили 150 долларов.

Блогер рассказала о расходах в Хорватии: смотрите видео

Покупка зонтика, перекусы, вода, мороженое и остальные расходы, что появлялись ежедневно, обошлись всего в 300 долларов.

Всего же за неделю отдыха блогерша потратила 2815 долларов, или 116 тысяч гривен.

К слову, ранее мы рассказывали, что в Турции вместо традиционного all inclusive появился AI-Light – новый пилотный проект в нескольких отелях, что может вскоре распространиться на всю страну.