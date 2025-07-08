Страна внедряет новый формат, известный как "AI-Light" (All Inclusive Light), что сигнализирует об отходе от традиционной системы "all inclusive". Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Dip.

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В Турции меняют "all inclusive" на "AI-Light"

Один из ведущих немецких туроператоров Schauinsland Reisen ввел новую модель ценообразования в некоторых турецких отелях, что является новаторским шагом в туристической индустрии.

Согласно этой инициативе, гости смогут наслаждаться стандартным питанием – завтраком, обедом и ужином – вместе с безалкогольными напитками, тогда как алкогольные напитки будут доступны за дополнительную плату.

Инновационный формат уже внедряется в нескольких отелях, и если пилотный проект окажется успешным, он может быть распространен на всю страну.

Все больше туристов готовы отказаться от алкоголя ради экономии. Только благодаря такому "облегченному" пакету отдыхающие могут сэкономить около 50 евро на человека за неделю. Каждый второй турист выбирает именно этот вариант,

– говорят представители турфирмы.

Туроператоры сообщают, что значительная часть гостей не пользуется включенным в пакет алкоголя, однако они все равно обязаны платить за него как часть общей стоимости.

А о том, какой курорт Турции выбрать для отдыха, 24 Канал писал ранее.