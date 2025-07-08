Країна впроваджує новий формат, відомий як "AI-Light" (All Inclusive Light), що сигналізує про відхід від традиційної системи "all inclusive". Про це пише 24 Канал з посиланням на Dip.

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У Туреччині змінюють "all inclusive" на "AI-Light"

Один з провідних німецьких туроператорів Schauinsland Reisen запровадив нову модель ціноутворення в деяких турецьких готелях, що є новаторським кроком у туристичній індустрії.

Згідно з цією ініціативою, гості зможуть насолоджуватися стандартним харчуванням – сніданком, обідом і вечерею – разом з безалкогольними напоями, тоді як алкогольні напої будуть доступні за додаткову плату.

Інноваційний формат вже впроваджується в кількох готелях, і якщо пілотний проєкт виявиться успішним, він може бути поширений на всю країну.

Дедалі більше туристів готові відмовитися від алкоголю заради економії. Лише завдяки такому "полегшеному" пакету відпочивальники можуть заощадити близько 50 євро на людину за тиждень. Кожен другий турист обирає саме цей варіант,

– кажуть представники турфірми.

Туроператори повідомляють, що значна частина гостей не користується включеним до пакета алкоголю, проте вони все одно зобов'язані платити за нього як частину загальної вартості.

А про те, який курорт Туреччини обрати для відпочинку, 24 Канал писав раніше.