На популярном курорте Испании зафиксировали опасный для жизни вирус
- В Саламанке, Испания, зафиксировали случай Крым-Конго геморрагической лихорадки, которую передают иксодовые клещи.
Заболевание может протекать бессимптомно, но в случае отсутствия иммунитета возможны серьезные осложнения, такие как кровоизлияния и некроз тканей.
Отдыхающим, которые едут этим летом в Испанию, следует быть очень осторожными. Минздрав страны сообщил о случае опасного для жизни человека вируса.
В популярном туристическом регионе Саламанка обнаружили случай Крым-Конго геморрагической лихорадки. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Express.
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Обратите внимание. Первый случай Крым-Конго геморрагической лихорадки (ККГГ) на Саламанке зафиксировали 28 мая 2025 года. Медики выяснили, что человек подхватил вирус из-за укуса клеща. О состоянии пациента пока не сообщают.
Что такое Крым-Конго геморрагическая лихорадка
Это зоонозное заболевание, которое переносят иксодовые клещи и иногда мокрецы. Вирусом можно заразиться вследствие укуса этих насекомых или при контакте с кровью больных людей.
Многие инфицированные переносят болезнь бессимптомно или с легкими симптомами, вроде лихорадки или головной боли. Однако если организм имеет слабый иммунитет, то симптомы могут стать фатальными: кровоизлияния в коже и внутренних органах, некроз тканей, проблемы с сердцем и даже отек мозга.
Агентство по охране здоровья Великобритании (UKHSA) называет эту болезнь одной из самых больших угроз для общественного здоровья.
Чаще всего люди заражаются ККГГ через укус клеща / Википедия
Считается, что ежегодно в мире регистрируют от 10 до 15 000 случаев ККГГ у людей и около 500 смертей вследствие этого вируса.
Однако из-за того, что многие инфицированные люди не имеют симптомов, настоящее количество больных определить невозможно.
К слову, также в Испании предупреждают о сильной жаре. Это дополнительные опасные погодные условия для пожилых людей и пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями, поэтому советуем туристам быть осторожнее.