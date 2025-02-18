В Турции придумали новую мошенническую схему для туристов: может попасться каждый

Британец, который отдыхал в Турции, наткнулся на мошенническую схему. Он поделился своим опытом и рассказал, как местные водители такси могут "разводить" туристов на деньги.

Блогер Джош Дейли признался, что недавно стал жертвой аферы в Анталии. Об этом мужчина рассказал на своей странице в тиктоке, сообщает 24 Канал.

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Новая мошенническая схема в Турции

Джош Дейли рассказал, что заранее забронировал транспорт из аэропорта Анталии в отель. Когда его забрало такси, то водитель предложил бесплатный напиток для него и его спутника – 2 банки дешевого пива. После нескольких уточнений водитель заверил туриста, что за напитки не нужно будет доплачивать, поэтому Джош согласился.

Путешественнику стало приятно и он решил, что по приезду отблагодарит таксиста щедрыми чаевыми. Он подумал, что даст водителю 200 лир, что даже превышает стоимость этих напитков.

Добрался до отеля, даю ему 200, а он сказал: – "Ни, ни, ни _COPY2 800". Он пытался взыскать с меня 800 лир, что, по моему мнению, составляет примерно 16 фунтов стерлингов, за две банки невероятно дешевого пива. И он стал очень агрессивным,

– рассказал путешественник.

Джош отказался платить за пиво, которое, как ему обещали, является бесплатным. Тогда таксист начал угрожать, что отвезет его в отель и там "разберется", однако турист оставался на своем, поэтому так и сделали.

В итоге таксист пришел в отель, в котором остановился Джош. Однако после разговора с персоналом он просто взял 200 лир и ушел.

Теперь путешественник призывает быть осторожными. Он советуется не брать "бесплатные" напитки у таксистов, а если такое и случилось с вами, то не вестись на угрозы, а ехать в отель и разбираться там.