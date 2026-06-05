В Украине нормально, а в США посмотрят косо: украинка рассказала о нюансах жизни в Америке

Украинка, живущая в Штатах уже в течение определенного времени, заметила немало различий между привычками украинцев и американцев. То, что здесь кажется абсолютно нормальным, в США может вызвать несколько косых взглядов.

Людям, едущим в США – и туристам, и мигрантам, лучше сразу запомнить несколько неписаных правил этой страны, сообщает mariiahapii. Украинка поделилась, что может вызвать непонимание местных.

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Что может вызвать удивление у американцев?

Не улыбаться

В Украине многие люди ходят по улице без улыбки, с расслабленным лицом. А вот в США улыбаться принято даже к незнакомцам.

В Америке я как-то пришла в школу, я не улыбалась – потому что у меня такое лицо. Ко мне подошла учительница, начала выспрашивать, или у меня какие-то проблемы, чуть там к психологу не отвели, потому что я не улыбалась,

– поделилась украинка.

Не иметь водительского удостоверения

Многие украинцы в течение всей жизни даже не задумываются о том, чтобы научиться водить автомобиль – а вот в Америке странно не иметь удостоверения уже в 16 лет. Дело в том, что инфраструктура страны построена так, что добраться куда-либо без собственного автомобиля почти невозможно.

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Гулять

В Украине прогулки без цели – это привычное времяпровождение, а вот в США на предложение пойти прогуляться могут посмотреть косо.

Они либо куда-то идут прямо, они знают, куда они идут; или они сидят дома,

– пожаловалась девушка.

Добираться пешком

Для украинцев пройтись пешком 10 минут – это не проблема, а вот американцы практически всюду добираются на транспорте, даже если ехать на машине нужно лишь минуту.

Наслаждаться McDonald's

Украинка поделилась, что McDonald's в США очень сильно отличается от того же фастфуда, но в ЕС или в Украине.

Его здесь немного презирают. Он считается самым низким фастфудом, который здесь вообще есть. Потому что он на вкус такой искусственный,

– поделилась девушка.

Она рассказала, что даже сами американцы признают, что за рубежом McDonald's значительно вкуснее.