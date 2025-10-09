Еще в предыдущем месяце бюджетная авиакомпания объявила, что отменяет все рейсы в три популярных испанских аэропорта. Это происходит в результате налоговой войны с местным оператором аэропортов.

Летом 2026 года мест на рейсах лоукостера в Испанию станет меньше еще на 1,2 миллиона, сообщает 24 Канал со ссылкой на пресс-службу Ryanair.

Почему Ryanair сокращает количество рейсов в Испанию?

Летом попасть в Испанию лоукостером будет значительно сложнее, ведь мест станет меньше более чем на миллион. Впрочем, еще не подтверждено, каких именно аэропортов коснутся сокращения.

И руководитель авиакомпании уже пригрозил отменить все сообщения с Сантьяго-де-Компосетела: популярным местом, к которому стекаются туристы из-за паломничества Камино-де-Сантьяго. Также полностью сообщение может быть прекращено и с Астурией.

Отмена рейсов в Испанию связано с разногласиями между авиакомпанией и местным оператором из-за высоких тарифов в аэропортах.

Если цены в региональной Испании будут слишком высокими, я полечу в другое место,

– заявил руководитель Ryanair Майкл О'Лири.

В начале нынешнего зимнего сезона также будут отменены все рейсы в Тенерифе-Север, пишет The Sun. Также с января 2026 года исчезнут рейсы в Виго.

Уменьшение количества авиамаршрутов, скорее всего, приведет к росту цен на билеты из-за спроса. Впрочем, некоторые испанские аэропорты наоборот получат больше рейсов от лоукостера – например, в Мадриде будет добавлено более полумиллиона мест.

Между тем Ryanair направляет свои рейсы в другие страны, например Марокко – новые базы открылись в Фесе, Агадире, Марракеше и Танжере.

