Ще попереднього місяця бюджетна авіакомпанія оголосила, що скасовує усі рейси до трьох популярних іспанських аеропортів. Це відбувається внаслідок податкової війни з місцевим оператором аеропортів.

Влітку 2026 року місць на рейсах лоукостера до Іспанії поменшає ще на 1,2 мільйона, повідомляє 24 Канал з посиланням на пресслужбу Ryanair.

Цікаво Природні пам'ятки на Канарських островах під загрозою через навалу туристів

Чому Ryanair скорочує кількість рейсів до Іспанії?

Влітку потрапити до Іспанії лоукостером буде значно складніше, адже місць поменшає на понад мільйон. Втім, ще не підтверджено, яких саме аеропортів торкнуться скорочення.

Та керівник авіакомпанії вже пригрозив скасувати усі сполучення з Сантьяго-де-Компосетела: популярним місцем, до якого стікаються туристи через паломництво Каміно-де-Сантьяго. Також повністю сполучення може бути припинене і з Астурією.

Скасування рейсів до Іспанії пов'язане з розбіжностями між авіакомпанією та місцевим оператором через високі тарифи в аеропортах.

Якщо ціни в регіональній Іспанії будуть занадто високими, я полечу в інше місце,

– заявив керівник Ryanair Майкл О'Лірі.

На початку цьогорічного зимового сезону також будуть скасовані усі рейси до Тенерифе-Північ, пише The Sun. Також з січня 2026 року зникнуть рейси до Віго.

Зменшення кількості авіамаршрутів, скоріш за все, призведе до зростання цін на квитки через попит. Втім, деякі іспанські аеропорти навпаки отримають більше рейсів від лоукостера – наприклад, у Мадриді буде додано понад пів мільйона місць.

Тим часом Ryanair спрямовує свої рейси до інших країн, як-от Марокко – нові бази відкрилися у Фесі, Агадірі, Марракеші та Танжері.

Що ще потрібно знати про подорожі за кордон?