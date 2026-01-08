Более тысячи человек ночевали прямо в аэропорту: популярный город отменил 800 рейсов

Снег и лед и в дальнейшем вызывают хаос в путешествиях по всей Европе, и особенно пострадал большой аэропорт в популярной столице.

Аэропорт Схипхол – это один из самых нагруженных авиационных узлов Европы наряду с Амстердамом, что в Нидерландах. Но из-за снегопада и заморозков, не прекращающихся уже несколько дней, там пришлось отменить по крайней мере 800 рейсов – а тысяча человек ночевали прямо в аэропорту, сообщает 24 Канал со ссылкой на The Guardian.

Интересно Тараканы даже на главной площади: украинка раскрыла минусы самого популярного города Испании

Что известно об отмене рейсов в Схипхоле?

В среду аэропорт Схипхол, один из самых нагруженных в Европе, отменил по меньшей мере 800 рейсов. Представитель аэропорта сообщил, что это "исключительная ситуация". Но из-за этого примерно тысячи людей пришлось провести ночь в аэропорту, и там установили сотни кроватей, а также обеспечили путешественников подушками, одеялами, напитками и едой.

Отмены рейсов происходят еще с понедельника – тогда не полетели 450 самолетов, а во вторник – 455.

Пассажиры, пострадавших из-за сбоев в работе аэропорта, несмотря на значительные неудобства, не будут иметь права на компенсацию, ведь непогода классифицируется как "чрезвычайное обстоятельство". Впрочем, авиакомпании все еще должны предложить полное возмещение или перебронирование на следующий доступный рейс. А вот те люди, что были вынуждены остаться в аэропорту из-за визовых ограничений, получат ваучеры на питание и возможность проживания в гостинице, пишет Express.

В остальных Нидерландах погода также вызвала немало проблем – много школ стояли закрыты, а власть призвала людей работать из дома.

Где еще непогода повлияла на транспорт?

Около 100 рейсов также было отменено в Париже в аэропорту Шарля де Голля. Еще 40 рейсов пришлось отменить в Орле из-за шторма Горетти, надвигающегося с атлантического побережья. А метеорологическая служба страны предупреждает, что большая часть страны уже находится в состоянии готовности к снегопаду и гололеду.

Власти уже предупредили жителей Парижского района избегать ненужных поездок и по возможности работать из дома.

Что еще следует знать туристам?