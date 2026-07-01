"Оставайтесь за дверью": на немецкий пляж не пускают без знания языка

На озере Гайдезе в Германии ввели необычную обязательную проверку – к берегу не подпускают людей, не владеющих немецким языком на достаточном уровне. Впрочем, это решение довольно быстро вызвало критику.

Правило об обязательном знании немецкого языка решил ввести руководитель пляжа Матиас Нобель. Это произошло после нескольких случаев, когда отдыхающие игнорировали правила безопасности, а также объявления спасателей из-за того, что не понимали языка, пишет Guardian.

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Что известно о необычном запрете на немецком озере?

Озеро Гайдезе – это популярное место отдыха в Германии, но этим летом отдохнуть на его пляжах смогут не все. К купанию будут допускать только тех людей, которые продемонстрируют достаточный уровень владения немецким языком. Ограничение объясняют соображениями безопасности.

Я отвечаю за безопасность людей, которые здесь купаются. Если что-то случится, все будут винить меня. Смерть невозможно отменить,

– заявил руководитель пляжа.

Впрочем, критики уже обвинили администрацию пляжа в том, что там под видом мер безопасности маскируют "общий запрет на вход для целых групп населения". И ситуация довольно быстро перешла и в политическую плоскость: антииммиграционная ультраправая партия AfD ("Альтернатива для Германии"), лидирующая в опросах перед ближайшими региональными выборами, уже опубликовала плакат с лозунгом: "Кто не понимает немецкого – оставайтесь за дверью".

Когда частные операторы вынуждены вводить собственный языковой контроль, чтобы гарантировать безопасность посетителей, это означает, что государство окончательно утратило контроль,

– написали представители партии.

А вот немецкая ассоциация спасателей заявила, что не имеет ничего общего с запретом на Гайдезе. Между тем городские власти Галле, где и расположено озеро, уже выдвинули требование отменить это правило – ведь "любые действия, которые могут быть восприняты как ксенофобские, способны нанести ущерб репутации города".

Проблемы коммуникации предложили решать более мягким способом – например, использовать пиктограммы, понятные всем, или же добавить правила безопасности на разных языках.

Федеральное антидискриминационное агентство может подать в суд на руководство пляжа.

Представьте, какой поднялся бы шум, если бы немецкоязычных туристов на Майорке заставляли доказывать знание испанского, каталонского или арабского языков на побережье Красного моря, прежде чем разрешить им купаться,

– заявил его представитель.

Руководитель пляжа отрицает обвинения в расизме или ксенофобии. Однако, по его словам, очень важно, чтобы посетители озера понимали "немецкие правила купания" – ведь озеро имеет крутой спуск к воде и является достаточно глубоким.