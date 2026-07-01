Правило щодо обов'язкового знання німецької мови вирішив запровадити керівник пляжу Матіас Нобеля. Сталося це після кількох випадків, коли відпочивальники ігнорували правила безпеки, а також оголошення рятувальників через те, що не розуміли мови, пише Guardian.

Цікаво Одна помилка пасажирів змушує літаки розвертатися: її роблять все частіше

Що відомо про незвичну заборону на німецькому озері?

Озеро Гайдезе – це популярне місце відпочинку у Німеччині, та цього літа відпочити на його пляжах зможуть не всі. Допустять до купання тільки тих людей, що продемонструють достатній рівень володіння німецькою мовою. Пояснюють обмеження питанням безпеки.

Я відповідаю за безпеку людей, які тут купаються. Якщо щось трапиться, усі звинувачуватимуть мене. Смерть неможливо скасувати,

– заявив керівник пляжу.

Втім, критики вже звинуватили адміністрацію пляжу за те, що там під виглядом заходів безпеки маскують "загальну заборону на вхід для цілих груп населення". І ситуація досить швидко перейшла й в політичну площину: антиімміграційна ультраправа партія AfD ("Альтернатива для Німеччини), що лідирує в опитуваннях на найближчі регіональні вибори, вже опублікувала плакат з гаслом: "Хто не розуміє німецької – залишайтеся за дверима".

Коли приватні оператори змушені запроваджувати власний мовний контроль, щоб гарантувати безпеку відвідувачів, це означає, що держава остаточно втратила контроль,

– написали представники партії.

А ось німецька рятувальна асоціація заявила, що не має нічого спільного з забороною на Гайдезе. Тим часом міська влада Галле, де й розташоване озеро, вже висунула вимогу скасувати правило – адже "будь-які дії, які можуть бути сприйняті як ксенофобські, здатні зашкодити репутації міста".

Проблеми комунікації закликали розв'язувати м'якшим способом – наприклад, використати піктограми, що будуть зрозумілі універсально, або ж додати правила безпеки на різних мовах.

На керівництво пляжу може подати до суду Федеральне антидискримінаційне агентство.

Уявіть, який би здійнявся галас, якби німецькомовних туристів на Майорці змушували доводити знання іспанської, каталонської або арабської на узбережжі Червоного моря, перш ніж дозволити їм купатися,

– заявив його представник.

Керівник пляжу звинувачення в расизмі чи ксенофобії заперечує. Та, за його словами, дуже важливо, аби відвідувачі озера розуміли "німецькі правила купання" – бо озеро має крутий схил до води та є досить глибоким.