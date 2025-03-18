В тысячи раз лучше Комо: это озеро Италии без толп, а от пейзажей дух захватывает

В мире, где насчитывается более 100 миллионов озер, некоторые водоемы стали ключевыми туристическими аттракциями, завораживающими посетителей своей потрясающей природной красотой. Одним из таких мест является озеро Комо в Италии, которое ежегодно привлекает толпы туристов.

Однако, это не означает, что в Италии больше нет озер, достойных внимания. Например, озеро Маджоре, которое является вторым по величине в стране, тоже окружено потрясающими альпийскими горами. А его посещение обойдется гораздо дешевле, и там тише и менее людно, пишет 24 Канал со ссылкой на Express.

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Озеро Италии, которое ничем не хуже Комо

Озеро Маджоре, расположено между регионами Пьемонт, Ломбардия и швейцарским кантоном Тичино, стало излюбленным местом отдыха итальянских туристов. Известное своими спокойными водами, озеро защищено от ветров окружающими горами, типичными для местности.

Второе по величине озеро в Италии предлагает уникальный опыт, которым лучше всего наслаждаться на лодке. Посетители могут исследовать остров Изола Белла, где расположен исторический дворец Борромео 17 века, который когда-то был резиденцией знаменитого итальянского дирижера Артуро Тосканини.

Начиная с середины апреля, экспресс на озере Маджоре предлагает целодневную экскурсию, которая сочетает в себе живописную прогулку на лодке и железнодорожное путешествие живописными долинами Чентовалли и Виджеццо. Путешественники смогут отправиться на этот маршрут как из Италии, так и из Швейцарии.



Озеро Маджоре / Фото a.travel-assets

Спокойные воды озера являются идеальным местом для занятий водными видами спорта, а окружающий регион предлагает многочисленные возможности для любителей активного отдыха, включая пешие прогулки, езду на велосипеде и верховую езду.

На озере Комо таким спокойствием не насладиться из-за толп туристов. Местные власти рассматривают возможность введения туристического налога, как в Венеции. Этот шаг имеет целью регулировать количество посетителей и сохранить природную красоту региона.