Больше похоже на куст: показали самый маленький парк в мире

В Японии организован самый маленький в мире парк. Его площадь эквивалентна двум листам бумаги формата А3.

Несмотря на его размеры, там даже есть место для отдыха. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Guinness World Records.

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Что известно о самом маленьком парке в мире

Это место недавно вошло в Книгу рекордов Гиннеса как самый маленький в мире парк. Он расположен в центральной префектуре Японии Шидзуока, в городе Нагаидзуми. Это примерно в 100 километрах к юго-западу от столицы Токио.

Издалека этот парк можно легко принять за бонсай, ведь его площадь всего 0,24 квадратных метра. Однако он даже предлагает место для отдыха – табурет, который состоит из деревянного блока и камня.



В этом парке можно даже посидеть / Скриншот из видео Guinness World Records

Предыдущим официальным самым маленьким парком в мире был парк Милл-Эндс в Портленде (США). Японский парк значительно меньше и был создан еще в 1988 году, однако о нем никто не знал, кроме местных жителей.

Чтобы претендовать на титул Гиннеса, местные чиновники привлекли сертифицированного геодезиста для измерения парка.