Несмотря на его размеры, там даже есть место для отдыха. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Guinness World Records.

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Что известно о самом маленьком парке в мире

Это место недавно вошло в Книгу рекордов Гиннеса как самый маленький в мире парк. Он расположен в центральной префектуре Японии Шидзуока, в городе Нагаидзуми. Это примерно в 100 километрах к юго-западу от столицы Токио.

Издалека этот парк можно легко принять за бонсай, ведь его площадь всего 0,24 квадратных метра. Однако он даже предлагает место для отдыха – табурет, который состоит из деревянного блока и камня.



В этом парке можно даже посидеть / Скриншот из видео Guinness World Records

Предыдущим официальным самым маленьким парком в мире был парк Милл-Эндс в Портленде (США). Японский парк значительно меньше и был создан еще в 1988 году, однако о нем никто не знал, кроме местных жителей.

Чтобы претендовать на титул Гиннеса, местные чиновники привлекли сертифицированного геодезиста для измерения парка.