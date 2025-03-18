Две крупные авиакомпании запретили использовать павербанки во время полета

Две авиакомпании запретили пассажирам заряжать устройства с помощью портативных павербанков и аккумуляторов во время пребывания на борту.

И теперь путешественники, которые пользуются рейсами этих компаний, не смогут использовать павербанки для того, чтобы подзарядить свои гаджеты. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Express.

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Две компании обновили правила по использованию павербанков

Справка. Павербанки классифицируются как литиевые батареи и являются взрывоопасными.

Правила авиакомпаний относительно павербанков:

По правилам большинства авиакомпаний, павербанки с емкостью до 100 Вт/ч (до 27 000 мАч при напряжении 3,7 В) можно перевозить без ограничений.

Если емкость прибора 100 Вт/ч – 160 Вт/ч (до 43 200 мАч при напряжении 3,7 В), то разрешено перевозить не более двух таких устройств на одного человека. При этом они должны быть зарегистрированы в службе безопасности авиакомпании.

Павербанки с емкостью более 160 Вт/ч (более 43 200 мАч при напряжении 3,7 В) запрещены к перевозке в самолетах.

Однако Singapore Airlines и Thai Airways вводят совершенно новые ограничения, которые запрещают пассажирам использовать аккумуляторные батареи и блоки питания в течение всего полета.



Две авиакомпании запретили пользоваться павербанками / Pexels

У Thai Airways новое правило вступило в силу 15 марта. В авиакомпании заявили, что его ввели "для обеспечения высокого уровня безопасности для всех пассажиров и членов экипажа".

Между тем авиакомпания Singapore Airlines объявила, что новые правила вступят в силу с 1 апреля. Клиенты могут брать с собой аккумуляторные батареи емкостью до 100 Вт/ч без специального разрешения, однако павербанки от 100 до 160 Вт/ч потребуют разрешения авиакомпании.

Следует отметить, что обе компании запрещают перевозку павербанков в багаже. Их нужно перевозить только в ручной клади.