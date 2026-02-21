Пенсия для мигрантов: получите ли вы выплаты в Польше, если работали за границей
- Право на польскую пенсию возникает после достижения пенсионного возраста (60 лет для женщин, 65 лет для мужчин) и при наличии минимального страхового стажа (20 лет для женщин, 25 лет для мужчин).
- Зарубежный стаж засчитывается, если польского страхового периода недостаточно, но только при условии существования международного соглашения о социальном обеспечении между Польшей и соответствующим государством.
Украинцы и другие иностранцы, которые часть жизни работали за пределами Польши, часто спрашивают: засчитают ли им зарубежный стаж и могут ли они рассчитывать на польскую пенсию?
На что рассчитывать украинцам в этой ситуации – рассказало издание EURES.
Что стоит знать о пенсии в Польше?
Польская пенсионная система предусматривает, что право на выплаты возникает после достижения пенсионного возраста:
- 60 лет для женщин,
- 65 лет для мужчин.
И при наличии минимального страхового стажа:
- 20 лет для женщин,
- 25 лет для мужчин.
Если же человек работал не только в Польше, но и за рубежом, процедура расчета становится сложнее. Ключевую роль в этом процессе играет Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS). Именно это учреждение учитывает периоды страхования, приобретенные в других странах, но только при условии, что между Польшей и соответствующим государством заключено международное соглашение о социальном обеспечении.
Речь идет прежде всего о:
- странах Европейского Союза,
- Европейской экономической зоны,
- Швейцарии,
- а также государства, с которыми подписаны отдельные двусторонние договоренности.
Получите ли вы выплаты в Польше, если работали за границей / Фото Unsplash
Как начисляется зарубежный стаж?
Как отмечает Visit Ukraine, зарубежный стаж засчитывается тогда, когда польского страхового периода недостаточно для приобретения права на пенсию. Это касается как наемных работников, так и лиц, которые работали как самозанятые. Механизм расчета выглядит так:
- Сначала ZUS определяет так называемую теоретическую пенсию – то есть сумму, которую человек получал бы, если бы весь его страховой стаж был получен в Польше.
- После этого вычисляется фактическая выплата – пропорционально количеству лет, отработанных именно в Польше. Например, если лицо имеет 10 лет стажа в Польше и 15 лет в Германии, общий страховой период составляет 25 лет.
- ZUS рассчитает теоретическую пенсию за 25 лет, но выплатит только часть – 10/25 от этой суммы. Соответственно, польская пенсия будет пропорциональной части стажа, приобретенного в стране.
Таким образом, работа за рубежом не лишает права на польскую пенсию, но влияет на ее размер. Чтобы избежать недоразумений, эксперты советуют заблаговременно собрать документы, подтверждающие зарубежный стаж, и обратиться в ZUS для предварительной консультации.
Как украинцы могут получить минимальную пенсию в Польше?
Ранее мы писали, что для того, чтобы претендовать на минимальную пенсию в Польше, украинцы должны:
- иметь минимальный страховой стаж (уплата взносов) – не менее 20 лет для женщин и 25 лет для мужчин;
- достичь пенсионного возраста – 60 лет для женщин и 65 лет для мужчин;
- официально проработать в Польше не менее одного месяца и оплатить хотя бы один пенсионный взнос в ZUS.