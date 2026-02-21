На что рассчитывать украинцам в этой ситуации – рассказало издание EURES.

Что стоит знать о пенсии в Польше?

Польская пенсионная система предусматривает, что право на выплаты возникает после достижения пенсионного возраста:

60 лет для женщин,

65 лет для мужчин.

И при наличии минимального страхового стажа:

20 лет для женщин,

25 лет для мужчин.

Если же человек работал не только в Польше, но и за рубежом, процедура расчета становится сложнее. Ключевую роль в этом процессе играет Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS). Именно это учреждение учитывает периоды страхования, приобретенные в других странах, но только при условии, что между Польшей и соответствующим государством заключено международное соглашение о социальном обеспечении.

Речь идет прежде всего о:

странах Европейского Союза,

Европейской экономической зоны,

Швейцарии,

а также государства, с которыми подписаны отдельные двусторонние договоренности.



Как начисляется зарубежный стаж?

Как отмечает Visit Ukraine, зарубежный стаж засчитывается тогда, когда польского страхового периода недостаточно для приобретения права на пенсию. Это касается как наемных работников, так и лиц, которые работали как самозанятые. Механизм расчета выглядит так:

Сначала ZUS определяет так называемую теоретическую пенсию – то есть сумму, которую человек получал бы, если бы весь его страховой стаж был получен в Польше. После этого вычисляется фактическая выплата – пропорционально количеству лет, отработанных именно в Польше. Например, если лицо имеет 10 лет стажа в Польше и 15 лет в Германии, общий страховой период составляет 25 лет. ZUS рассчитает теоретическую пенсию за 25 лет, но выплатит только часть – 10/25 от этой суммы. Соответственно, польская пенсия будет пропорциональной части стажа, приобретенного в стране.

Таким образом, работа за рубежом не лишает права на польскую пенсию, но влияет на ее размер. Чтобы избежать недоразумений, эксперты советуют заблаговременно собрать документы, подтверждающие зарубежный стаж, и обратиться в ZUS для предварительной консультации.

Как украинцы могут получить минимальную пенсию в Польше?

