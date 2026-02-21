На що розраховувати українцям у цій ситуації – розповіло видання EURES.
Що варто знати про пенсію у Польщі?
Польська пенсійна система передбачає, що право на виплати виникає після досягнення пенсійного віку:
- 60 років для жінок,
- 65 років для чоловіків.
Та за наявності мінімального страхового стажу:
- 20 років для жінок,
- 25 років для чоловіків.
Якщо ж людина працювала не лише в Польщі, а й за кордоном, процедура розрахунку стає складнішою. Ключову роль у цьому процесі відіграє Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS). Саме ця установа враховує періоди страхування, набуті в інших країнах, але лише за умови, що між Польщею та відповідною державою укладено міжнародну угоду про соціальне забезпечення.
Мовиться насамперед про:
- країни Європейського Союзу,
- Європейської економічної зони,
- Швейцарію,
- а також держави, з якими підписані окремі двосторонні домовленості.
Чи отримаєте ви виплати в Польщі, якщо працювали за кордоном / Фото Unsplash
Як нараховується закордонний стаж?
Як зазначає Visit Ukraine, закордонний стаж зараховується тоді, коли польського страхового періоду недостатньо для набуття права на пенсію. Це стосується як найманих працівників, так і осіб, які працювали як самозайняті. Механізм розрахунку виглядає так:
Спочатку ZUS визначає так звану теоретичну пенсію – тобто суму, яку людина отримувала б, якби весь її страховий стаж був здобутий у Польщі.
Після цього обчислюється фактична виплата – пропорційно до кількості років, відпрацьованих саме в Польщі. Наприклад, якщо особа має 10 років стажу в Польщі та 15 років у Німеччині, загальний страховий період становить 25 років.
ZUS розрахує теоретичну пенсію за 25 років, але виплатить лише частину – 10/25 від цієї суми. Відповідно, польська пенсія буде пропорційною частині стажу, набутого в країні.
Таким чином, робота за кордоном не позбавляє права на польську пенсію, але впливає на її розмір. Щоб уникнути непорозумінь, експерти радять завчасно зібрати документи, що підтверджують закордонний стаж, і звернутися до ZUS для попередньої консультації.
Як українці можуть отримати мінімальну пенсію в Польщі?
Раніше ми писали, що для того, щоб претендувати на мінімальну пенсію в Польщі, українці повинні:
мати мінімальний страховий стаж (сплата внесків) – щонайменше 20 років для жінок та 25 років для чоловіків;
досягти пенсійного віку – 60 років для жінок та 65 років для чоловіків;
офіційно пропрацювати в Польщі щонайменше один місяць і сплатити хоча б один пенсійний внесок до ZUS.