В Польше хотят уравнять пенсионный возраст мужчин и женщин: в какую сторону

Новые опросы показывают, что большинство поляков выступают за то, чтобы уравнять пенсионный возраст для мужчин и женщин. Сейчас разница между ним составляет 5 лет.

Сейчас в Польше женщины могут выйти на пенсию в 60 лет, а вот мужчины – в 65, и более половины граждан хотят исправить эту ситуацию. И только 37% респондентов вообще не видят в этом необходимости, пишет InPoland.

Интересно Без украинцев не обойтись: какие страны ЕС больше всего зависят от работников из Украины

Как хотят изменить пенсионный возраст в Польше?

И для граждан, и для политиков Польши изменение пенсионного возраста – это деликатная тема. Но, оказывается, люди таки хотят, чтобы это изменение произошло. 53,8% опрошенных хотят, чтобы пенсионный возраст для мужчин и женщин уравняли – вот только большинство из них выступают не за повышение его для женщин до 65 лет, а за общее снижение.

Также немалая часть людей не против "сойтись посередине" – установить новый пенсионный возраст на уровне 63 лет, пишет RFM24.



В Польше хотят выровнять пенсионный возраст / Фото Pexels

Между тем эксперт Варшавского политехнического университета Томаш Ласоцкий считает, что система пенсий в том виде, в котором она существует сейчас, уже неэффективна – и поэтому ослабляет мотивацию людей работать легально и полностью платить пенсионные взносы, пишет Interia Biznes.

Он также заявил, что статистически женщины живут дольше, а также дольше остаются активными, поэтому и работать могут больше.

Между тем в Польше мы выводим на пенсию людей, которые все еще активны и могли бы работать. Система социального обеспечения должна включаться, когда кто-то теряет работоспособность. Но здесь это касается людей, которые еще не имеют такой потребности,

– заявил он.

Когда можно выходить на пенсию в Украине?

В Украине сейчас пенсионный возраст для мужчин и женщин одинаковый, и он составляет 60 лет. Но с 2027 года увеличатся требования к количеству лет, которые человек официально работал и платил страховые взносы.

Поэтому, уже со следующего года для того, чтобы выйти на пенсию в 60 лет, украинцам нужно будет иметь по крайней мере 34 года страхового стажа. Если же показателя на этот момент будет недостаточно, тогда на пенсию можно будет выйти в 63, или 65 лет.

Для выхода на пенсию в 63 года нужно иметь 24 года страхового стажа.

Для выхода на пенсию в 65 лет нужно проработать 15 лет.

А вот если даже после 65 лет у человека не набираются нужные годы стажа, пенсию по возрасту ему не назначат. Тогда государство может предоставлять социальную помощь в размере 2361 гривны.

Могут ли украинцы получить пенсию за рубежом?

В некоторых странах Европы украинцы могут претендовать на пенсию – например, в Финляндии. Там пожилые люди для того, чтобы получать выплаты, должны выполнить всего 2 требования. Но прежде всего нужно достичь пенсионного возраста страны – 65 лет.

Поэтому, чтобы получить пенсию в этой стране ЕС, нужно:

прожить в Финляндии легально как минимум 3 года;

иметь временную защиту в стране.

Пенсия там составляет примерно 991 евро.