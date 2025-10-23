"Первый круг эмигрантского ада": украинка дала советы, как арендовать жилье во Франции
- Украинка рассказала, что аренда жилья во Франции является сложным процессом, который требует контракта CDI, дохода втрое выше арендной платы, французского гаранта или сервиса типа Visale.
- Без прописки невозможно получить документы на временную защиту или номер социального страхования, а вариант Airbnb является дорогим и имеет ограничения на проживание более 90 дней.
Украинка рассказала о своем опыте эмиграции на юг Франции. Сейчас она устраивает свою жизнь в городе Монпелье. Главной проблемой женщина называет именно аренду жилья.
По ее словам, это не только очень дорого, ведь стоит знать немало важных нюансов. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на la.vie.de.yuliia.
"Мы переехали жить на юг Франции. Это наша первая эмиграция. Сейчас мы устраиваем свою жизнь в Монпелье. Если вы тоже мечтаете о Франции – держитесь, дальше будет весело. Первый круг эмигрантского ада – это аренда жилья", – поделилась она.
Как эмигрантам арендовать жилье?
Украинка отметила, что просто приехать и арендовать квартиру не получится. Нужен контракт CDI, бессрочный, официальный, французский, доход втрое выше арендной платы, французский гарант или сервис типа Visale. Однако даже с этим могут отказать.
Украинка рассказала о переезде на юг Франции: смотрите видео
Без прописки не удастся получить никаких документов: ни временной защиты, ни номера социального страхования, а без него и медицинского. Вариант Airbnb – это дорого, особенно в сезон. Кроме того, вы не имеете права жить там более 90 дней, потому что это туристический закон.
Если денег у вас немного, соцжилье есть, но не на юге Франции. Сюда лучше ехать, если у вас есть запас денег, дистанционная работа, четкий план или родственники. Для любой аренды вам надо собрать досье, паспорт, справки, подтверждение доходов. Комиссия агенту еще плюс месяц. Чем дальше, тем интереснее,
– добавила женщина.
Какие еще советы для жизни в других странах?
Украинка рассказала о ошибках при переезде в Испанию. По ее словам, первая – это не позаботиться о получении NIE (Número de Identidad de Extranjero) – уникального кода, который предоставляется всем иностранцам еще до приезда в страну. Также стоит определить, какие варианты работы есть в том или ином населенном пункте. Кроме того, стоит позаботиться о переводе документов, особенно если есть дети.
Украинка озвучила 2 совета по переезду в Италию. В частности, перед тем, как решиться на переезд, не стоит слушать людей, которые пытаются настроить на неудачу. Также крайне важно хорошо выучить итальянский язык.