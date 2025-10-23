По ее словам, это не только очень дорого, ведь стоит знать немало важных нюансов. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на la.vie.de.yuliia.

"Мы переехали жить на юг Франции. Это наша первая эмиграция. Сейчас мы устраиваем свою жизнь в Монпелье. Если вы тоже мечтаете о Франции – держитесь, дальше будет весело. Первый круг эмигрантского ада – это аренда жилья", – поделилась она.

Как эмигрантам арендовать жилье?

Украинка отметила, что просто приехать и арендовать квартиру не получится. Нужен контракт CDI, бессрочный, официальный, французский, доход втрое выше арендной платы, французский гарант или сервис типа Visale. Однако даже с этим могут отказать.

Украинка рассказала о переезде на юг Франции: смотрите видео

Без прописки не удастся получить никаких документов: ни временной защиты, ни номера социального страхования, а без него и медицинского. Вариант Airbnb – это дорого, особенно в сезон. Кроме того, вы не имеете права жить там более 90 дней, потому что это туристический закон.

Если денег у вас немного, соцжилье есть, но не на юге Франции. Сюда лучше ехать, если у вас есть запас денег, дистанционная работа, четкий план или родственники. Для любой аренды вам надо собрать досье, паспорт, справки, подтверждение доходов. Комиссия агенту еще плюс месяц. Чем дальше, тем интереснее,

– добавила женщина.

Какие еще советы для жизни в других странах?