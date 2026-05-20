Из Польши в Португалию: украинка раскрыла, пожалела ли о переезде

Украинка, жившая со своим партнером, приняла решение о переезде в Португалию и уже успела пожить там полгода. За это время она уже успела привыкнуть к стране и рассказала, не пожалела о том, что "сбежала" из Польши.

Жизнь в польском городе Торунь в течение длительного времени казалось для украинки оптимальным вариантом – там красиво, высокое качество жизни, а вот цены достаточно низкие. Впрочем, несколько моментов заставили ее не только задуматься о переезде, но и осуществить его, рассказала девушка на своем ютуб-канале Vini Vanlife.

Интересно "Не переезжайте, пока не узнаете": украинка раскрыла самый большой минус Испании

Почему украинка переехала из Польши в Португалию?

Жизнь в уютном польском Торуне украинка решила заменить на больший и более шумный Лиссабон. И несмотря на то, что долгое время Польша устраивала и девушку, и ее партнера, впоследствии ситуация изменилась.

Польша - это идеальное сочетание цены и качества. Это самая дешевая страна среди развитых в Европе. Так, найти можно дешевле, но и качество жизни там будет ниже,

– рассказала блогерша.

На аренду двухкомнатной квартиры с двориком и собственным паркоместом в Торуни пара тратила 600 евро, и еще столько же на еду. Но несмотря на комфортную и относительно недорогую жизнь блогерша начала задумываться о переезде. Произошло это после обострения украинско-польских дискуссий в медиа и политике.

Украинка рассказала о переезде в Португалию: смотрите видео

Автор видео отметила, что лично с агрессией поляков сталкиваться ей не приходилось, и постоянное присутствие "украинского вопроса" в польских медиа начало ее истощать.

Я хочу жить в стране, где меня оценивают по тому, какой я человек, а не кто я по национальности. Я не хочу ни экстра любви, ни какого-то особого отношения из-за того, что я украинка,

– поделилась она.

Во время зимнего путешествия по Европе пара на месяц заехала в Португалию, и именно тогда девушка почувствовала, что хочет жить именно там. Так что она с партнером имеют дистанционную работу, переезд не стал проблемой.

Пожалела ли украинка о переезде?

Украинка живет в Португалии уже 6 месяцев, и за это время несколько минусов страны все же заметила. Впрочем, плюсов значительно больше, поэтому переезд сделал пару счастливее. Вот основные преимущества страны:

добрые, улыбчивые люди;

океан и невероятная природа;

местные фрукты и рыба;

больше физической активности.

Но забыть о важном минусе все же не получается – цены в Португалии гораздо выше, чем в Польше или Украине. Только аренда квартиры обходится паре в 1300 евро в месяц, а расходы на продукты – еще в 800 евро.

Насколько дорого на самом деле жить в Португалии?

Португалия – это далеко не самая богатая страна ЕС. Например, ВВП страны на душу населения составляет 26 725 евро, а если взять эквивалентный чистый доход, то он еще ниже – примерно 19 500 евро на человека, пишет Expatica.

При этом около 15,4% португальцев находятся под угрозой бедности. Впрочем, на самом деле это достаточно низкий показатель для страны со средним экономическим уровнем. Поэтому объясняется такая ситуация замечательной системой социального обеспечения.

Стоимость жизни может достаточно существенно отличаться в разных регионах Португалии. Вот какая она ежегодно:

Север – 23 245 евро;

Центр – 22 222 евро;

Столичная область Лиссабона – 26 891 евро;

Анетежу – 21 359 евро;

Алгарве – 24 432 евро;

Азорские острова – 19 431 евро;

Мадейра – 22 605 евро.

К слову, минимальная зарплата в Португалии по состоянию на 2026 год составляет всего 920 евро. Но стоит учесть, что выплачивают ее не 12, а 14 раз в год.

Что еще стоит знать перед переездом в Португалию?

Украинка, что переехала в Португалию уже достаточно давно, поделилась, что перед переездом в эту солнечную и невероятно красивую страну все же нужно взвесить несколько нюансов. Прежде всего, комфортно здесь могут жить в основном люди, имеющие удаленную работу и получающие зарплату в евро или долларах.

А вот в самой Португалии для украинцев работа находится преимущественно на уборке, а выплаты от государства "мизерные".